Világsztárokkal találkozott a miniszterelnök főtanácsadója - Fotók

Franco Nero, Claudia Cardinale, Pierre Richard, Terence Hill és Chuck Norris - csupa világsztár, akikkel bárki szívesen találkozott volna. Nyitrai Zsoltnak, a miniszterelnök főtanácsadójának személyes emlékei vannak róluk, hiszen mindannyiukkal találkozott munkája során, akárcsak Dave Bautistával, Arnold Schwarzeneggerrel és a dalai lámával vagy az Aranycsapat tagjaival.

Minderről a nemrég megjelent Csakazértis című könyvben mesél.

Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerző budapesti koncertje előtt vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztjét a Papp László Budapest Sportarénában 2017-ben.

A kötet persze nem elsősorban erről szól, hanem műfajában, stílusában és hangvételében is rendhagyó módon mutatja be Magyarország 2002-2022 közötti történetét. Már a könyv alcíme is beszédes: Ahogyan Orbán Viktor főtanácsadója látta, 20 év közélet mérföldkövei Nyitrai Zsolt szemszögéből.

Erről az időszakról kevés visszaemlékezés született, ezért is tartottuk fontosnak, hogy összeszedjük azokat az eddig el nem mondott sztorikat, publikáljunk olyan dokumentumokat és fotókat, amelyek mindeddig nem kerültek nyilvánosságra. Fontosnak tartottam, hogy ne vesszenek el ezek a történetek, melyek leírják, hogy mi történt pontosan ebben az időszakban, hiszen ezeknél a történéseknél én általában ott voltam

– fogalmazott Nyitrai Zsolt. A sok, eddig el nem mesélt történet, mostanáig nem publikált fotó és dokumentum egyúttal bepillantást nyújt a kulisszák mögé, a közélet boszorkánykonyhájába.

Chuck Norrisszal. / Fotó: sakazértis

Elolvasható elejétől a végéig egyben is, hiszen közérthető, élvezetes stílusa könnyen követhető, de csemegézni is lehet belőle, mert a felépítése lehetővé teszi, hogy egy-egy részt, történetet, témát kiragadva ismerjünk meg. A kiadvány névmutatója árulkodik a bőséges merítésről: 800 nevet találhatunk benne, megszólal a sorok között például Deutsch Tamás, Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Tarlós István, és olyan személyek ajánlják a kötetet, mint Orbán Viktor, Kövér László, Semjén Zsolt, Gulyás Gergely és Várhegyi Attila. A kötet először mutatja be részletesen a Fidelitas történetét, ahol sok, ma ismert közéleti szereplő kezdte pályafutását.

2010-ben a dalai lámával. / Fotó: Csakazértis/MTI/Beliczay László

Bár a téma komoly, a kötet nem nélkülözi a humort sem. Megtudhatjuk belőle például. milyen titoknak lett fültanúja az egész metró, miért pont egy választási vereség után akart mindenki a Fideszhez csatlakozni, hogyan provokálta Szijjártó Péter és Nyitrai Zsolt a kormánytagokat, de azt is, miért akarta megverni Sylvester Stallone Andy Vajnát és mit mondott Nyitrai Zsoltnak a dalai láma. Az olvasmányos hangvételre garancia a szerző, Ómolnár Miklós, akit a tömegmédia hazai szakértőjeként tartanak számon.

A Csakazértis című kötet a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatkozik be

A cím mutatja az elmúlt 20 év azon törekvéseit, melyek arról szóltak, hogy csak azért is megmutatjuk, csak azért is megcsináljuk. 2002-ben meg kellett mutatni, hogy egy elveszített választás után újra el tudjuk nyerni a választópolgárok bizalmát. 2010-ben meg kellett mutatni, hogy csak azért is lehet csökkenteni a rezsit, ami korábban minden évben emelkedett. Meg lehet csinálni, de azért ez egy mindennapos, a szó jó értelmében vett küzdelem volt

– emlékeztetett Nyitrai Zsolt.

