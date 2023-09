TOP5: Öngyilkosságot kísérelt meg egy fiatal lány, és egy idős házaspár

A XI. kerületi Szurdok utcában egy 20 éves nő kiugrott a negyedik emeletről. Az esést túlélete, azóta kórházban kezelik. A szomszédok sokkos állapotban vannak az eset miatt. A rendőrökkel drogkeresőkutyák is érkeztek a helyszínre. A fiatal nő egyik szomszédja nyilatkozott az esetről. A Metropolnak elmondta, hogy a nőnek egy jóval idősebb párja van, többször hallották őket hangosan veszekedni, a szomszédok azt sejtik, hogy az öngyilkosság gondolatához is ez vezethetett.

A negyedik emeletről vetette ki magát és a belső udvarunkra esett. Azt hallottam a többi lakótól, hogy szegény beverte a fejét, ami miatt nem biztos, hogy túléli ezt a borzalmat. Végül a mentősök elszállították a kórházba, azóta nem tudjuk, hogy mi lehet vele.

- mondta a szomszéd, Viktória.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt

Gondolkozás nélkül ugrott ki a negyedik emeletről - Fotó: Bors

Egy fiatal, 21 éves, kétgyermekes családapa az esküvője előtt hunyt el. Egy nagy cégnél dolgozott Kecskeméten, ahol augusztus 17-én egy úgynevezett nyomáspróba közben balesetet szenvedett. Az esküvőt augusztus 25-én tartották volna.

Árpika a fejét súlyosan megütötte. Beszállították a kecskeméti kórház intenzív osztályára, ahol az orvosok 16 napig lelkiismeretesen küzdöttek az életéért. A szakemberek megállapították, hogy egy olyan sebészeti beavatkozás szükséges, amit inkább Szegeden érdemes elvégezni, ezért átvitték

– mondta a Ripostnak a gyászoló apa.

A hétvégén fiatal családapán CT és MRI-vizsgálatot is végeztek, melyek során Árpi agyában találtak egy veleszületett elváltozást.

A fiam korábban túlélt egy súlyos balesetet, akkor az agyi probléma nem okozott gondot. Most viszont megállapították, hogy szükség van egy speciális műtétre. Az operációt el is végezték, ám Árpikánál aztán beállt az agyhalál, ma pedig végleg elveszítettük a gyermekemet

- mondta a fiú édesapja.

A fiatal családapa és mennyasszonya - Fotó: olvasói fotó

Egy idős, 70 év körüli házaspár évekkel ezelőtt megbeszélték, hogy együtt mennek a halálba, hogy szerelmük örökké tartson. Ezt a szomszédoknak is elmondták, továbbá azt is, hogy nem bírták már a szenvedést, betegségeik miatt már alig tudtak létezni. Az öngyilkosság előtt valószínűleg alkoholt fogyasztottak, és búcsúlevelet is írtak, ám végül egyikük sem halt bele sérüléseikbe. Mivel megbeszéltek, hogy először a feleség, Erika vet véget életének, de nem sikerült, ezért a férj szíven szúrta. A rendőrség emberölés miatt nyomoz ellene.

Lapunk megkereste ügyvédjét, aki így válaszolt:

Én már többször voltam bent nála a kórházban, ahol folyamatosan azt mondja, hogy nem érti, miért nem hagyják őt békén, hiszen ő ezt a feleségével már megbeszélte. Úgy tervezték, hogy először az asszony távozik, ő pedig követi. Elmondta, hogy szerinte az embernek igenis legyen joga az öngyilkossághoz, ha kilátástalan állapotban van, mint ahogy ők voltak. Azt mondta, hogy borzasztó fájdalmaik voltak a betegségeik miatt, a felesége már nem is tudott aludni. Több éve eldöntötték, hogy öngyilkosságot fognak elkövetni. Továbbá azt is elmondta, hogy nem bánta meg azt, amit tett, de azt igen, hogy ő nem halt bele a sérüléseibe

Graholy Dávid karolta fel azt a fiút, aki 18 évesen hajléktalan lett, mert ő is hasonlóan nehéz sorsot élt meg. Így megfogadta, hogy segíteni fog a nehéz sorsú személyeken. Dávid születésekor agyvérzést kapott, szülei lemondtak róla, 11 életmentő műtéten van túl, gyógyíthatatlan betegségekkel küzd és három éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála; tehát pontosan tudja milyen is az a bizonyos nehéz sors.

A 18 évesen hajléktalanná vált Vörös Tamás története Dávidhoz is eljutott és egy percig sem hezitált, rögtön tudta, hogy segítenie kell neki. Tamást végül Fónagy István vette pártfogásába.

Mikor megláttam Tamásról a posztot, egyből azt éreztem, hogy nekem segítenem kell. Tudom milyen az, amikor az embernek nincsenek szülei, rokonai akik támogatnák mindenben

- mondta lapunknak Dávid.

Tamás a szülinapi buliján - Fotó: Bánkúti Sándor

Sokan vállalkoztak már arra, hogy csaknem egyhuzamban megkerüljék a Balaton a kerékpárjukkal, ám Sinkó Ottó úgy döntött ezt éjszaka teszi meg. Posztjában leírta azt is, hogy saját, személyes rekord született, de erről csak később fog beszámolni az olvasóknak. A kerékpáros este fél 8-kor indult el kitűzött útjára.

-Nem jól indult a kör, picit fájt a gyomrom, amit úgy orvosoltam, hogy egy benzinkútnál vásároltam egy gyomorkeserűt, mint utólag kiderült hatásos volt! - írta közösségi média bejegyzésében Ottó

Kisebb szünetekre többször megállt, majd a végén kitért arra is, hogy egy napban, egy túra során még ennyit nem ment eddig, vagyis bevállalta a haza utat is!