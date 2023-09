„Nem bántam meg semmit!” - ez az újbudai gyilkos kegyetlenül őszinte vallomása

Maga a pokol szabadulhatott el a 70 év körüli Erika és férje István lakásában azon a napon, amikor elhatározták, hogy öngyilkosok lesznek. A Bors információi szerint a házaspár már hónapokkal ezelőtt figyelmeztette a szomszédokat arra, hogy öngyilkosok lesznek, amit végül be is váltottak. Ám túlélték a sérüléseket, ezért István mellkason szúrta feleségét, aki azonnal meghalt. Őt pedig kórházba szállították és megmentették az életét. A rendőrség a férfi ellen gyilkosság miatt nyomoz. Megkerestük dr. Somos Zoltán ügyvédet, aki elmondta: védence nem érti, miért nem hagyják már békén.

A rendőrség lezárta Istvánék lakását. Fotó: Bors

Istvánt nem tartoztatták le

Istvánt először a sérülései miatt az intenzív osztályra vitték, ugyanis vágások voltak a két csuklóján és szúrt sebek a hasán

– kezdte az ügyvéd. - Ezután áthelyezték őt a pszichiátriára. Itt történt egy bírói meghallgatás – nem büntető bírói, hanem polgári –, aki javasolta a kórháznak, hogy tartsák bent a férfit harminc napra. Ez meg is történt. Bírói döntés alapján ,most a pszichiátriai zártosztályán van, éppen ezért nincs is letartóztatásban, hiszen zárt intézetben helyezték el.

Szíven szúrta a feleségét

A Bors információi szerint, miután a férfi látta, hogy felesége nem halt meg, mellkason, pontosabban szíven szúrta őt.

- István azt mondogatja, hogy senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy ők meg akartak halni. Tehát: dönthessék már el ők, hogy akarnak-e élni vagy sem. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy Magyarországon nincsen eutanázia. Illetve amellett sem, hogy jelenleg István büntetőeljárás alatt áll, hiszen nem csak öngyilkosság történt, hanem gyilkosság is, hiszen ő tevőlegesen segített a feleségének meghalni. Ugyanakkor ő azt állítja, hogy nem emlékszik arra, hogy mellkason szúrta volna a feleségét, majd hozzáteszi, hogy azon a napon bódult állapotban voltak, ugyanis annak érdekében, hogy ne fájjon annyira nekik az öngyilkosság, mindketten alkoholt fogyasztottak.

Hónapokkal ezelőtt szóltak a szomszédoknak, hogy mire készülnek Fotó: Bors

„Miért nem hagynak végre békén?!”

- István folyamatosan azt mondja, hogy nem érti, miért nem hagyják őt békén, hiszen ő ezt a feleségével már megbeszélte. Úgy tervezték, hogy először az asszony távozik, ő pedig követi. Elmondta, hogy szerinte az embernek igenis legyen joga az öngyilkossághoz, ha kilátástalan állapotban van, mint ahogy ők voltak. Azt mondta, hogy borzasztó fájdalmaik voltak a betegségeik miatt, a felesége már nem is tudott aludni. Több éve eldöntötték, hogy öngyilkosságot fognak elkövetni.

Legyen Magyarországon is eutanázia?

- Emiatt a súlyos ügy miatt, szerintem el kellene gondolkoznia a törvényhozásnak azon, hogy vajon hozzá nyúljanak-e az eutanázia szabályozáshoz. Hangsúlyozom, kizárólag olyan esetekben, ahol kétségtelen módon nincs egy százalék esély se a gyógyulásra, illetve, ha valaki emiatt borzasztó fájdalmakkal éli az életét.

Istvánra valószínűleg most elmeszakértői vizsgálatok várnak, de ő már most is azt mondja, hogy ő nem bánta meg azt, amit tett, ő nem emberölésnek éli meg. Továbbá sajnálja, hogy ő nem halt bele a sérüléseibe… - zárta szavait az ügyvéd.

Ha segítség kell Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!