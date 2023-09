A NASA bennfentese felfedte: már megvannak a terveik a földönkívüliek fogadására

Hosszú ideje foglalkoztatja az emberiséget, hogy vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben, vagy vannak odakint mások is. Egy ideig ez a téma elsősorban a sci-fi-irodalom és az összeesküvés-elméletek hatáskörébe tatozott, egy ideje azonban már a komolyabb tudósok és szervezetek is komolyan foglalkoznak a lehetőséggel, miszerint más bolygókon is kialakulhatott a földihez hasonló (vagy épp attól gyökeresen eltérő) intelligens élet. Sőt, sokan már fel s készültek "harmadik típusú találkozásokra"...

A NASA már alighanem felkészült az idegenek fogadására is Fotó: Pixabay

Így tett az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala, azaz a NASA is, ahol rendkívül részletes forgatókönyvet dolgoztak ki arra az eshetőségre nézve, ha a csillagászok jeleznék: jeleket fogtak egy másik világ lakóitól. Külön konferenciákat tartanak, amiknek az a témája: mit kell tenni, ha a James Webb teleszkóp élet jeleire bukkan, a szervezet egyik szakértője, Dr. Michelle Thaller pedig nem volt rest minderről a nyilvánosság előtt sem beszélni egy eseményen közelmúltban.

Thaller úgy véli, egyértelmű, hogy nem vagyunk egyedül, és csupán idő kérdése, hogy ezt bizonyítékkal is alá tudjuk támasztani.

Vannak tudósaink, akik kifejezetten idegen civilizációk után kutatnak az égbolton. Voltak konferenciáink arról, mi történik, ha a James Webb teleszkóp megfigyel egy olyan, másik csillag körül keringő bolygót, ahol nem tűnnek a dolgok természetesnek

– kezdte, egyértelművé téve: a "nem természetes" alatt azt érti: földönkívüli civilizáció nyomaira bukkannak. Azt ugyan nem fejtette ki, mik is a NASA pontos tervei ekkorra, illetve hogyan hoznák a világ tudomására a felfedezést – ezt alighanem a szervezeten belül is csak az érintettek ismerhetik –, azt azonban felfedte: talán közelebb van ez a felfedezés, mint sokan hinnék.

Mint mondta: már eddig is számos bolygót megvizsgáltak, ám eddig egyik sem bizonyult a Földhöz hasonlónak, így nem alakulhatott ki rajtuk élet.

Remélem, még ebben az évben találunk egyet, ami hasonlít a Földhöz.

(Via)