Különleges klub nyílt Budán

Botaniq Budai Klub

Exkluzív klubétteremmel, különböző wellness és fitnesz szolgáltatásokkal, teniszpályákkal, a gyermekek számára fenntartott „kids clubbal” és több funkciós sportpályával várja a nyár végétől a sportolni, pihenni és kikapcsolódni vágyókat a Botaniq Budai Klub – derül ki aBDPST Group korábban kiadott közleményéből. A Svábhegyen az egykori Illés (majd Fonográf) Együttes több tagja által alapított Fonográf Klub 1985-tól 2003-ig működött a budapesti XII. kerületi Költő utcában. Az étteremmel és szaunával is rendelkező polgári klub tagsági igazolvány megváltása után volt látogatható és olyan magyar hírességek is szívesen időztek itt, mint Halász Judit és Bródy János. A városi legendák szerint pedig többek között Carlos Santana és a Queen együttes is megfordult a klub falai között. A klub régi épületének bontási munkálatai 2021 tavaszán kezdődtek. Az építési munkálatok befejezése után, a tereprendezési és tájépítészeti munkálatok során a zöldövezet helyreállítására is nagy hangsúlyt fektetnek.