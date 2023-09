Jó hírekkel indították a napot a meteorológusok

Már szinte egy hónapja tart a vénasszonyok nyara. Az idei szeptember meleg és napos időt hozott szinte végig, ráadásul ez az időjárás fog velünk maradni a hónap utolsó hete során is. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint ugyanis szerdán is folytatódik a csapadékmentes, napsütéses időjárás, és 27 Celsius-fok közül fog alakulni a hőmérséklet.

A vénasszonyok nyarának továbbra sincs vége /Fotó: Pixabay.com

A hét második felében is túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, úgyhogy még nyugodtan lehet tervezni kültéri programokat is. Ez az idő fog maradni a hétvégéig is, azonban szombaton már megnövekszik a felhőzet és néhány helyen már csapadékra is számítanunk kell.