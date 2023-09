Hatalmas erőkkel vonultak ki a rendőrök a panelhoz: megkéselte párját egy férfi, most a 8. emeletről akarja levetni magát

Egy férfi azzal fenyegetőzik, hogy leveti magát egy bukaresti lakóház nyolcadik emeletéről, miután leszúrta élettársát és megsebesítette annak barátnőjét, a helyszínen hétfő reggel tárgyalók, a katasztrófavédelmi felügyelőség csapatai és a mentők is megjelentek – számol be a News.ro.

Fotó: Pixabay

Vasárnap, a támadás idején két gyermek is tartózkodott a lakásban, a férfi élettársának a 9 éves lánya és a másik nő 14 éves fia. Mindkét nő és a gyerekek is elhagyták a lakást. Szeptember 10-én értesítették a bukaresti rendőr-főkapitányságot, hogy az első kerületben lévő tömbház 8. emeleti lakásában egy nőt bántalmazott a barátja. Egy másik nő közbelépett az áldozat védelmében, a férfi őt is megszúrta, és az alkarján szenvedett sérülést – közölte a rendőrség. Ezt követően mindkét áldozat és a gyermekek elhagyták a lakást. A férfi élettársát kórházba szállították , a második áldozat elutasította az orvosi ellátást. A férfi bezárkózott a lakásba és azzal fenyegetőzött, hogy leugrik az emeletről. A rendőrség tárgyalói, a tűzoltók és a mentőcsapatok a helyszínen vannak.

A nyomozást a bukaresti ügyészség és a gyilkossági csoport vezeti - írta a Maszol.