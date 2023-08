Lecsapott a vihar: halálos áldozatot is regisztráltak

Észak-Karolina államnál csütörtökön elhagyta az amerikai szárazföldet az Idalia trópusi vihar, amely erős hurrikánként két nappal korábban érte el Florida partjait. Az ítéletidő legkevesebb egy ember halálát okozta, többen megsérültek.

A vihar utáni helyreállítás Florida és Georgia államban is zajlik, miközben Dél- és Észak-Karolina államokban a kárfelmérésen és áradások elleni védekezésen dolgoztak a hatóságok. A viharnak egy megerősített halálos áldozata van, Georgia államban egy embert kidőlő fa sújtott halálra, egy másik súlyosan megsérült. Dél-Karolina Goose Creek településén tornádó is kialakult. A forgószél a felvételek tanúsága szerint egy járművet is a levegőbe emelt, és gyakorlatilag egy közelben álló másik jármű tetején tette le. Két közelben tartózkodó könnyebb sérüléseket szenvedett - közölte a helyi rendőrség. A trópusi viharrá mérséklődött Idalia útvonalában számos lakóház súlyosan megrongálódott, leginkább tetőkben okozott károkat.

A vihar hosszabb áramszünetekhez is vezetett az érintett térségben. Floridában félmillió fogyasztónál nem volt szolgáltatás, Georgia államban egy teljes megye marad áram nélkül. Floridában még csütörtökön is 140 ezer háztartás, Georgia államban csaknem 100 ezer volt érintett. Dél- és Észak-Karolina államokban az eddigi értékelések szerint a vihar a vártnál kisebb károkat okozott, de a nagy mennyiségű csapadék miatt az áradásokkal szemben védekezni kell. Az Idalia Floridában 3-as fokozatú hurrikánként ért partot az állam északnyugati részén óránként 200 kilométeres sebességű széllökésekkel. A régiót hasonló erejű vihar a feljegyzések óta még nem sújtotta. Az újjáépítésre az állam és a szövetségi kormány is forrásokat biztosít.

A mostani hurrikán erejében és a károk nagyságrendjében is jóval elmarad a tavaly szeptemberi Ian hurrikán pusztításától, akkor Florida délnyugati partvidékén, Fort Myers város körzetében egyes részek szinte a földdel váltak egyenlővé.



