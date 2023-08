Terhessége alatt egyszer sem járt orvosnál, mert bízott a testében: szülni is otthon szült

A 34 éves Luna Flowerday a „vad és természetes terhesség” híve, aki annyira megbízik saját testében, hogy úgy gondolja, az teljes egészében képes kihordani a babát. Első terhességét követő gyermekvárásai során egyszer sem ment el ultrahangos vizsgálatokra, és soha nem kapott semmilyen gyógyszert. Szülni is csak otthon, párja segítségével szokott.

Otthon szülte meg többi gyermekét, mert bízott önmagában és a testében. Fotó: Pexels.com

Luna azután döntött így, miután immáron 5 éves fia, Atticus szülésekor az orvosok csak vákuum segítségével tudták világra segíteni a kicsit. Számára ez olyan traumatikus élmény volt, hogy férjével, Bennel együtt inkább utánanéztek az önálló, otthoni szülésnek, amit 2019 novemberében végre is hajtottak második gyermekük érkezésekor.

A 34 éves nő mindezt úgy tette meg, hogy még abban az évben terhessége előtt méhnyakrákja volt, ami miatt megműtötték. Állítása szerint ő otthon egyedül is tudta, hogy mikor jött rendbe, így két évvel Atticus születése után otthoni körülmények között életet adott most már hároméves lányának, Junipernek is. Ezek után ezt az orvosi vizsgálat nélküli terhességet még egy alkalommal csinálta végig férje oldalán, amiből szintén egy teljesen egészséges baba született házi medencéjükben 2022-ben: Arcadi.

Az ausztrál édesanya elmondása szerint pontosan jót tudta, mi történik a testével, amikor megindult nála a szülés, és igazán csodásnak tartotta a folyamatot. Teljes mértékig bízott a testében, ami azért volt számára fontos, mert Atticus vákuumos születése után kételkedni kezdett önmagában és a testében is.

Megértettem, hogy milyen erősek is vagyunk, mi nők!

Luna és férje, Ben Youtube-videókat néztek a házi szülésről, könyveket olvastak és podcastokat hallgattak, így készültek fel az egészre, írja a DailyStar. Elmondta, Juniper szülése során volt egy pillanat, amikor azért megijedt, amikor hirtelen nagyon erős fájásai lettek, és el is álmosodott, miközben egy nagy edzőlabdán ült. Ekkor megkérte a férjét, töltse meg vízzel a felfújható medencéjüket, amibe beleállva a teste egyből nyomni kezdett, és meg is született másodpercekkel később a kicsi.

Nagyon ősi és természetes

- utalt az egész folyamatra. Elismerte, ez a folyamat nem opció minden nő számára, de szerinte mindenkinek ismernie kell ezt a lehetőséget is.