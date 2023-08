Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Győrfi Pál: a gyerekekről van szó

Győrfi Pál igen nagy népszerűségre tett szert az utóbbi években. A Covid időszaka alatt ő volt a megnyugtató és barátságos arca a járvány kezelésének, emiatt sokan meg is szerették őt. Most azonban újabb veszélyre hívta fel a figyelmet. Elkezdődik az iskola, ebből adódóan pedig sok-sok gyerek veszi fel a táskáját, hogy aztán gyalogszerrel vagy tömegközlekedve beérjen az iskolába. A legtöbb gyerek ilyenkor zenét hallgat, ami különösen veszélyes lehet akkor, ha úttesten haladnak át. Ezért a szakember most arra kéri a tanulókat, hogy mindig vegyék ki a fülhallgatót, ha úttesten kelnek át.

Egyedül mész a suliba? Halkítsd le a zenét és nézz körül! Jó egészséget és jó tanulást kívánok!