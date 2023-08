„Túlságosan profi volt ahhoz, hogy így haljon meg” – megszólalt a 30 évesen elhunyt híresség barátja

A francia Pókemberként is ismert mászó, Remi Lucidi - vagy ahogy a közösségi média felületein szerepelt, Remi Enigma - július 27-én csütörtökön halt meg egy baleset következtében, amikor lezuhant Hongkong egyik legmagasabb felhőkarcolójáról. Azóta is sokan találgatják, mi okozhatta a hírhedt mászó tragikus halálát. Most újabb részletek derültek ki a baleset kapcsán.

Remi Lucidi (b) és „Dakamaru” (j) 2020-ban barátkoztak össze. Fotó: „Dakamaru” / Instagram

Remi Lucidi egy Hongkongban található 68 emeletes felhőkarcoló tetejéről zuhant le, melyről korábban több lap is beszámolt. A férfi halála előtt még kopogott is az egyik ablakon, de a szobalány nem tudta őt beengedni.

Remi Lucidi egyik közeli barátja, akivel többször is másztak már közösen azt állítja, hogy nem egy sima balesetről van szó. Szerinte aki annyira képzett, mint Remi Lucidi volt, nem esik csak úgy le.

A 30 éves Remi Lucidi barátja, egy mászótársa, akit „Dakamarunak” hívnak – aki nem akarta felfedni valódi kilétét – azt mondta, hogy pár nappal a halála előtt beszélt barátjával.

Dakamaru és Remi 2020-ban ismerkedtek meg az egyik közösségi oldalon keresztül. Ezután hamar összebarátkoztak és több illegális mászáson is részt vettek együtt. Tervezték többek között, hogy együtt mennek Franciaországba, valamint Egyiptomba is, hogy megmásszák a piramisokat. Dakamaru a következőt mondta a The Mirrornak:

Ha elég sokat mászol, akkor egy idő után elérsz egy bizonyos készségszintet, ami után kizárt, hogy megcsússzál és egyszerűen csak leessél. Ez teljességgel ki van zárva.

A szobalány állítása szerint Remi az egyik ablakon kopogtatott, mielőtt lezuhant.

Egy olyan helyen lehetett, ahonnan nem tudott visszajutni. Valószínűleg túl sok időt töltött ott, eleget ahhoz, hogy elfáradjon és ne tudja magát tovább megtartani.

– vélekedett Dakamaru, barátja halálának körülményeiről.

Középen a 68 emeletes felhőkarcoló, melyről a francia Pókember lezuhant. Fotó: Pexels

Szerintem olyan helyen volt, ahol nem tudott sem megfelelően mozogni, sem leülni, leguggolni, megfordulni, egyszóval pozíciót váltani. Ilyen esetben sajnos nem számít a fizikai erőnléted, előbb vagy utóbb elfáradsz.

Dakamaru egyébként egy ismerősétől értesült barátja, a francia Pókember haláláról. Azt mondta, hogy a tragédia nem tartja vissza attól, hogy tovább másszon és szerinte másokat sem fog. Szerinte aki ebbe belekezd, tisztában van vele, hogy mennyire veszélyes. Dakamaru egyik bejegyzésében így emlékezett meg barátjáról: