Levelet írt az apukájának az ötéves kislány, néhány perccel később halott volt

Egy szülőnek nincs is nehezebb annál, mint feldolgozni kisgyermekének halálát. Szembesülni azzal, hogy nem fogjuk látni felnőni, nem fogunk örülni már a sikereinek, nem látjuk az esküvőjét és a karrierjét. Egy gyermekkorban eltávozott léleknél nincs is nagyobb veszteség, és ez minden családot nagyon megvisel. Egy amerikai pár pedig most megjárta a poklok poklát.

Az ötéves kislány az apukájának írt, mielőtt meghalt / Fotó: GoFundMe

A kis Bridie első osztályba készült. Ötéves volt, hamarosan a hatodik születésnapján ünnepelte volna, és már alig várta, hogy az iskolában új barátokra tegyen szert. Az utóbbi időszak tehát az izgatott készülődésről szólt: szivárványos születésnapi tortát kapott volna, és már be is vásároltak neki tanszerekkel. Születésnap helyett azonban most temetést szerveznek a szülők.

Az ötéves Briddie Portlandből utazott nagyszüleihez Ohióba. A kislány rajongott a szüleiért, ezért úgy gondolta, ír apukájának egy kedves kis üzenetet:

Apuci! Annyira hiányzol. Amikor újra találkozunk nagyon, de nagyon boldog leszek! Szeretlek! Briddie

- áll a levélben.

A kislány utolsó üzenete / Fotó: Facebook

Pár perccel később a kislány - az egyik bátyjával és a nagyszüleivel - kocsiba ült. Egy nem túl gyorsan haladó személygépjármű azonban beléjük rohant, amelynek tragikus kimenetele lett: a kislány belehalt a balesetbe. Ugyan rohantak a mentősök és Briddie-t elvitték a kórházba, itt azonban belehalt a sérüléseibe - tudta meg a Mirror.