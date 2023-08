Kiakadtak a lakók Miskolcon: ezt tették a fiatalok a városházán

Életveszélyes divat terjed a fiatalok körében Miskolcon. Ahogyan azt korábban a Bors megírta, Diósgyőrben több felvételt is készítettek a helyiek, miszerint gyerekek a 10 emeletes panelházak tetején szórakoznak. Trükköket mutatnak be, rohangálnak, rollereznek, kiülnek a háztető szélére és a mélybe lógatják a lábukat. Kész csoda, hogy eddig nem történt tragédia. A helyiek most azon akadtak ki, hogy augusztus 20-án többen a miskolci városházára másztak be és annak a tetejéről nézték a tűzijátékot.

Miskolc egyik Facebook-csoportjában kezdett el terjedni az a fénykép, ami kiváltotta a helyiek ismételt felháborodását. Néhány fiatal a városháza tetejéről nézte ugyanis a tűzijátékot. A legtöbb ember szerint életveszélyes, amit csináltak, egyesek pedig úgy gondolják, hogy ezzel csak bátorítják a gyerekeket, akik emiatt életveszélybe kerülnek.

Vizsgálatot indít a polgármesteri hivatal

Az eset után a boon.hu felkereste a polgármesteri hivatalt. A miskolci önkormányzat sajtóosztálya közölte: vizsgálatot indít a polgármesteri hivatal. „Sajnálatos eset történt vasárnap este, a Városháza tetőteraszán ugyanis egy több fős csoport átmászott a korláton és kiült az épület szélére. Tettük nemcsak felelőtlenség, hanem élet- és balesetveszélyes is, a terasz éppen az ilyen esetek elkerülése miatt csak nagyon szigorú feltételek mellett látogatható nemcsak hétköznapokon, hanem rendezvények idején is” – írják.

Hozzátették: Miskolc polgármesteri hivatalának épülete a vasárnap esti, augusztus 20-i rendezvények ideje alatt zárva volt, a tetőteraszra a portaszolgálat sem engedhetett fel senkit, ezért nagyon valószínű, hogy a szabályokat megszegők vélhetően fellépők voltak, mivel számukra a hivatal – mint más ünnepek, rendezvények idején – most is biztosította a mosdók használatát és az átöltözési lehetőséget. „Annak megállapítására, hogy pontosan kik voltak az azóta a közösségi médiában is több helyen megosztott fényképeken szereplők, a polgármesteri hivatal vizsgálatot indított, mint ahogyan annak megállapítására is, hogy történt-e mulasztás az ügyben, és ha igen, kit terhel miatta felelősség.” Azt is írták, hogy az eset tanulságait levonva a Városháza tetőteraszára ezentúl még szigorúbb feltételek mellett lehet majd kimenni.

Diósgyőrben ellenőrzik a tetőket

Ahogyan azt megírtuk, Diósgyőrben rendőrök és polgárőrök ellenőrzik a tetőket. Mivel tűz esetén menekülő útvonalnak számít a tető ajtaja, ezért nem zárható le, így megakadályozni se tudják, hogy a gyerekek kimenjenek a tetőre. Abban bíznak, hogy a lakók bejelentést tesznek és nyakon csíphetik a gyerekeket. Lapunk korábban megkereste a helyi polgárőrség vezetőjét, aki elmondta:

A lakók jelentették a problémát, miszerint a tízemeletesek tetején láttak 15-16 év közötti gyerekeket ugrálni, rollerezni, szaladgálni

– nyilatkozta Telekes Zsolt, a Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség Egyesület Elnöke. – A fiatalok viselkedése eléggé felháborította az itt élőket, hiszen ijesztő nézni is, ahogy lógatják lefelé a lábukat és életveszélyes trükköket csinálnak a tetőn. Úgy tudom, hogy egyelőre a rendőrségre nem érkezett emiatt feljelentés, de mi mindenkit kérünk, hogy azonnal szóljanak, ha látnak hasonlót, hiszen egy rossz mozdulat, és métereket zuhanhatnak a gyerekek…