Így működött és bukott meg egy kampányra szabott baloldali médiabirodalom

A portál most részletes kutatással bizonyítja, hogy a lejáratóoldalak tulajdonosai a milliárdos, részleteiben máig homályos külföldi finanszírozásból egy sor további honlapot működtethettek. Sőt, Erősítő néven külön arra létrehozott oldalt is üzemeltettek, hogy a balliberális sajtó anyagait népszerűsítsék a közösségi médiában, erre pedig nagyjából negyedmilliárd forintot költöttek el a választásokig.

Fotó: Soós Lajos

A baloldal kampányát segítő anyagok eléréseinek a maximalizálására külön Facebook-oldal és portál működött a külföldről több milliárd forinttal finanszírozott dollármédia portfóliójában. Az Erősítő a 2021 januári létrehozásától a tavaly áprilisi választás napjáig nagyjából 250 millió forintot költött olyan hirdetésekre, amelyekkel a szivárványkoalíció üzeneteit népszerűsítették a közösségi médiában.

A guruló dollárokból is részesülő EzaLényeg-csoport és a lapcsalád köré felsorakozó internetes oldalak hada állt csatasorba az országgyűlési választásokra időzítve.

Hirdetéscunami a kampányhajrában

Csak a voksolást megelőző egy hétben az Erősítő húszmillió forintból promotálta balliberális médiumok, köztük a Telex, a 24.hu, a 444.hu, valamint a Hvg.hu cikkeit.

Ezen írások jelentős része az ukrajnai háború és a Covid-járvány kezelése kapcsán igyekezett a kormányt inkompetensnek beállítani, de szép számmal közöltek kormányellenes tüntetésre mozgósító és a szivárványkoalíció mellett kampányoló anyagokat is.

A szavazás napja után gyakorlatilag inaktívvá váló oldal a kampányban átlagosan 100-200 ezer forintot költött egy-egy baloldali cikk hirdetéscsomagjára, amellyel jellemzően több százezres elérést generáltak. Az Erősítő fennállása alatt feladott 12 ezer hirdetés több mint egyharmada – 4500 – esett a választás előtti hónapra.

Az Erősítő hátterében fellelhetők mind a DatAdat cégcsoport, mind pedig az Oraculum 2020 Kft. tulajdonosi körének a szereplői. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint e két vállalatnál landolt annak a több mint négymilliárd forintnak a csaknem kilencven százaléka, amely az USA-ból – a Korányi Dávid-féle Action for Democracy-n keresztül – és egy svájci alapítványtól érkezett a baloldal kampányának támogatására. Az ellenzék választási csodafegyvereként számontartott DatAdatról azt érdemes tudni, hogy adatgyűjtésre és a választók profilozására, valamint a hirdetések pontos targetálására szakosodott.

Az Oraculum 2020 Kft. pedig az EzaLényeg.hu nevű, helyi kampánytémákra fókuszáló lapcsoportnak a kiadója. A szövevényes portfólión keresztül – amelynek a lejárató oldalak mellett például ételrecept tematikájú honlap és viccportál is része volt – milliárdos összegekkel igyekeztek célba juttatni a szivárványkoalíció kampányüzeneteit.

Az Erősítő mögött álló egyik kulcsfigura a DatAdat cégcsoportban is jelentős tulajdonrésszel rendelkező Dessewffy Tibor, a Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik agytrösztje.

Az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójaként is tevékenykedő Dessewffy a képviselője ugyanis az Amplify App nevű, Észtországban – az DatAdat OÜ elnevezésű vállalkozással azonos tallini címre – bejegyzett társaságnak, amely az Erősítőt működteti és az adatkezelését is végzi. Az Amplify App megtalálható a DatAdat Professional Kft.-nek a bejövő és kimenő pénzforgalmat generáló partnerei között is. Az említett NIK jelentés szerint a DatAdat Professional Kft. 34 millió forint értékben bocsátott ki számlát az Amplify App-nak.

Ikerportál Montenegróban

Az Erősítőnek Montenegróban működik egy ikerportálja, amelyben Páva Zoltán, az Oraculum 2020 Kft. tulajdonosa is érdekelt. A Nagalsi.me üzemeltetője ugyanúgy az Amplifier App, mint az Erősítőé, a bejegyzését pedig a Páva érdekeltségébe tartozó EMI Investment bonyolította.

A felépítésében, funkciójában és még a webdizájn apró elemeiben is az Erősítő pontos másaként létrehozott portál a magyar megfelelőjéhez hasonlóan az országos választás időszakában – ez Montenegróban tavaly októberre esett – volt aktív, s látványosan – 15 ezer euró értékben – promotált olyan tartalmakat, amelyek a montenegrói baloldali URA pártot támogatták.

Ennek kapcsán a montenegrói sajtó érdeklődésének homlokterébe került a Nagalsi.me tevékenysége, ám sem a hirdetőportál, sem a weboldal működtetői nem tisztázták magukat.

„Mikroadományok” és adatkezelés

Mindeközben – a homályos finanszírozású baloldali projektekhez hasonlóan – az Erősítő is azt állítja magáról, hogy a mikroadományokból működik. Ezt a narratívát már az is komolytalanná teszi, hogy még az Erősítő saját honlapja is erősen ködösít azt illetően, hogy miként használják fel az „olvasói” támogatásokat:

Kezdetben minden felajánlás 100 százalékát felhasználjuk. […] később a hozzájárulások növekedésével a befizetések járulékából tervezzük finanszírozni oldalunk működtetését.

Ezzel a „disclaimerrel” gyakorlatilag homályban tarthatják, hogy valójában mennyi adomány folyt be „mikroadományként”, de a „később” kifejezés már annak fényében is nehezen értelmezhető, hogy az Erősítő csak a kampány alatt fejtett ki érdemi tevékenységet.

Figyelemre méltó, hogy az adományok gyűjtésére az Action Network elnevezésű rendszert használták, amelyről korábban kiderült, hogy a tranzakciók lebonyolításán kívül más funkciója is van: az Action Network kezelte azoknak a magyaroknak az adatait, akik a személyes információikat megadták a baloldali aktivista Molnár Áronnak a NoÁr nevű webshopjában, valamint akik előfizetnek vagy feliratkoznak a NoÁr-féle hírlevelekre, illetve regisztráltak az általuk népszerűsített tüntetésekre.