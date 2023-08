Emlékszel még a hatéves szépségkirálynőre? Így néz ki most

Bár hazánkban nem dívik túlságosan a kisgyerekek szépségversenyekre járatása, az Amerikai hóbortról készült sorozatot azért Magyarországon is vetítették, ráadásul nem kis sikerrel. A Toddlers & Tiaras című músor hazánkban is sokakat kötött a képernyő elé, amelynek egyik főszereplője a kis Eden Wood volt. A gyönyörű kislánynak akkoriban minden vágya az volt, hogy hercegnő lehessen, édesanyja pedig ezt nem kívánta megtagadni tőle. Versenyekre kezdte járatni, mesés sminkeket és frizurákat csináltatott neki. Még hatéves sem volt, de már roskadozott a póthajtól és a műkörmöktől, a különféle ruhakölteményekről pedig ne is beszéljünk. Sokan támadták az édesanyát, amiért kitette ennek gyermekét, de nézzük meg, hogy van most a kislány!

Ki ne emlékezne a hatéves szépségkirálynőre? / Fotó: Instagram

A kis Eden 2005-ben született, és még meg sem tanult beszélni és járni, ő máris a kifutókon találta magát. Édesanyja nagyon hamar meglátta benne azt, ami a sztárt sztárrá teszi, és úgy gondolta, azért született Eden, hogy csilloghasson. Ezért már babakorában jöttek a sminkek, a miniruhák és a póthaj, emiatt azonban sokan támadták a szülőket. A kis Eden gyerekkorában mindent beleadott, ám nemrégiben felreppent a pletyka, miszerint anyja energiaitalokkal tömte, hogy lendületben tartsa a versenyekre.

Az anyja több interjút is adott. Elárulta, hogy nem fél attól, hogy a kislánya egy napon rossz útra tér a sikerek miatt, mert szigorú neveltetésben részesül, ezért két lábbal áll a földön. Sejtelme beigazolódott: a lány jelenleg 18 éves, és nem rugaszkodott el a valóságtól. Annak ellenére sem, hogy 2013-ban a fáma arról szólt, hogy Edent anyja verte és verbálisan bántalmazta, ezért nyolcéves korában pszichológus vette kezelésbe.

Eden később elismerte, hogy az anyja olykor erőszakosan viselkedett és túlzásba vitte a versenyeztetést. Felnőtt fejjel a saját lábára állt. 10 éve otthagyta a kifutók világát, manapság pedig céltudatosan halad a saját útján. Leérettségizett és modellkedni kezdett. Meghatározó influencer szeretne lenni, és igen jó úton is halad, hiszen már 75 ezer követője van - írja a DailyMail.