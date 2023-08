Az elmúlt napok viharos időjárása óriási károkat okozott a gyümölcsösökben több helyen is az országban. A barack nagy része a földön hever, leverte a jég vagy a szél, ami pedig a fákon maradt, úgy megsérült, hogy szinte biztos nem lehet eladni. Egy termelő azt mondta a Tényeknek: tavaly nyáron az aszály, idén a fagyok is pusztították a termést, mivel kevés lesz idén, az árán is meglátszik majd.