67 millió forintos autót vett magának egy 12 éves kislány, a saját pénzéből

Egy 12 éves lány büszkén mutogatja közösségi oldalain a megközelítőleg 67 millió forint értékű autóját. Bár még nem vezethet, és persze jogsija sincs, de luxusautója már van - derül ki a Mirror cikkéből.

A kislány sokkolta a közösségi oldal felhasználóit, luxusutazásairól posztol és már most annyi pénzt gyűjtött össze, hogy akár nyugdíjba is mehetne. Az ausztrál Pixie Curtis édesanyja nagyon büszke gyermekére és úgy volt vele, ha majd iskolába jár, jobb, ha azt egy biztonságos autóval teszi. Persze ehhez még jó pár évet kell várni.

A kislány vagyonának nagy részére abból tett szert, hogy egy saját márkát alkotott meg. A Pixie's Bows különféle hajcsatokat, hajráfokat, hajpántokat és más kislányoknak való hajbavalókat árul. Bár az ötlet nagyon egyszerű, valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy ahhoz is elég lehet, hogy már 12 évesen nyugdíjba vonuljon annak kitalálója.

A több mint 140 ezer követővel rendelkező lány nemrég arról is beszámolt, hogy egy 2023-as vadonatúj luxusterepjárót, egy első generációs Range Rovert vettek szüleivel, amivel majd középiskolába fog járni. Mivel még túl fiatal a jogosítványhoz és a középiskola is odébb van, nem az az egyetlen furcsaság, hogy egy ilyen autó ára alsó hangon is 67 millió forintnak felel meg, attól függően, hogy mennyi extrával van felszerelve.

A család egyébként nemrég költözött Ausztráliából Szingapúrba, ahol 18 évesnek kell lenni a vezetéshez. Addig is új otthonukban is elütheti majd az időt, mivel úszómedence, teniszpálya és akvárium is található benne.

Ha mindez nem lenne elég, a lány 12 éves születésnapján egy óriási bulit rendezett, de nem akárhogy. Minden résztvevő kapott a lány egyik szponzorától egy drága táskát, ami tele volt pakolva különféle kozmetikai termékekkel.

A világjáró milliomos tinédzser járt már többek között Törökországban, Franciaországban, Amerikában, ahol olyan képeket posztolt, melyeken több milliós megtekintések vannak.

Pixie döntése volt, hogy félreteszi az üzletet és az iskolára akar koncentrálni. Az utóbbi időszak nagyon jó volt, de lezárult egy korszak. A Pixie’s Pix online bolt és a Pixie’s Bows üzlet megmarad, de a lányom kevesebbet fog vele foglalkozni

– mondta Pixie édesanyja, Roxy Jacenko, majd hozzátette.

Fontos, hogy a gyermekek jóban legyenek és biztonságosan járhassanak iskolába. Ezért is jó, hogy van az az autó. Ha idősebbek lesznek, azzal mindenhová együtt tudnak majd menni és Pixie fuvarozni tudja majd az öccsét, Huntert.

A lány PR-osaként is dolgozó anya korábban is hencegett azzal, hogy milyen drága luxusautókra telik nekik, melyeket állítólag csak a gyermekek biztonsága érdekében vettek meg. Emellett arról is beszélt, hogy előbb a jogosítványt kell majd megszerezze lánya és biztonságosan meg kell tanuljon vezetni. Hangsúlyozta továbbá, hogy annyira veszélyes sofőrök vannak az utakon, hogy a gyermekek biztonsága minden pénzt megér, akkor is, ha vagyonokat költenek egy autóra emiatt.