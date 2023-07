Kiadták az előrejelzést: ekkor robbant be a pokoli kánikula

Ha nyár, akkor a többség számára csak vízparti vakáció jöhet szóba. Van aki egy görög nyaralásra esküszik, más az olasz tengerpartra, míg sokan Horvátországot választják a leginkább elérhető külföldi országok közül. Ám a legtöbben a Balatonra voksolnak, hiszen már gyerekként is itt pancsoltak. Magyarország klímája ugyanakkor olyan, hogy nyáron is jöhetnek hűvösebb és csapadékosabb periódusok, melyek képesek elrontani a nyaralást.

A legtöbb magyar számára a Balaton a minden, ilyenkor nyáron Fotó: Bors

Most mindenkit az érdekel, hogy milyen idő is várható júliusban. Nos, az idokep.hu előrejelzése szerint hőségriadótól mentes lesz ez a hónap, 30 foknál nem nagyon lesz melegebb. Ám ennél is pár fokkal hűvösebb lehet az idő a hónap közepe táján, illetve 26-tól a hónap végéig, amikor már sok csapadék is várható.

Az AccuWeather júliusi előrejelzése azt mutatja, hogy pokoli kánikula, nagyjából 33-34 fok, csupán július 9-11 között várható. Így a nyaralásra legalkalmasabb hét a július 10-16 közötti időszak lehet, amikor nem csökken 30 fok alá a hőmérséklet.

Július 20-23 között lesz egy kis megtorpanás a hőmérsékleti maximumokban, ekkor "csupán" 26-27 fok várható, ami azért valljuk be nem túl rossz.

A másik mélypont mindössze három napig, 27-29. között tart majd, ekkor is nagyjából 27-28 fok várható. A hónap többi napján általában 30 fok körüli maximumokkal számolhatunk.