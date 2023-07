„Örökké a szívünkben fogjuk őket hordozni” - egymás mellett helyezik nyugalomra a 10 éves fiút és apukáját

A múlt héten Törökországban vesztette életét egy kisfiú és édesapja. Szörnyű autóbalesetet szenvedtek az üdülőhelyen, a családi vakáción.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Már csak pár órájuk maradt a nyaralásból, amikor utolsó programként mopedezni mentek. Ám a járműjük összeütközött egy busszal és mindketten meghaltak. Apát és fiát közösen fogják végső nyugalomra helyezni szülővárosukban, Portlaoiseban.

A tragédia után Dylan összetört szívű édesanyja, Claire Dowling a Mirrornak azt mondta, hogy a fiú a legkedvesebb gyermek volt, akit csak el lehet képzelni, aki szerette anyát és apát.

- Szeret engem és az apukáját is szereti, és boldog vagyok, hogy valahol jól vannak együtt. Ő volt a legbarátságosabb, legkedvesebb ember, de ketté is tudott szedni az embert. Bárki, aki találkozott vele, ugyanezt mondta volna. Tízéves volt, és még mindig fogta a kezem, és azt mondta, hogy szeret, bárhol is voltunk. Annyira, de annyira aranyos volt – sírta el magát a gyászoló édesanya, akinek a veszteség okozta fájdalma felfoghatatlan.

- Szeretett rajzolni, szeretett úszni és szeretett golfozni. Minden olyan dolgot szeretett, amit a normális 10 éves gyerekek nem szeretnek. Ő nem olyan, mint a többiek. Ha kiléptem a hálószobám ajtaján egy ruhában, és lehet, hogy nem néztem ki valami jól, a tinédzser fiam nem mondott semmit, de a kisebbik fiam azt mondta: „Mami, gyönyörűen nézel ki” Annyira kedves volt. Szerette az életet – zárta sorait az összetört szívű asszony.

Heartbreaking joint funeral announced for father and son killed in Turkey holiday crashhttps://t.co/zxGSfzqEdc — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) July 23, 2023

Családjuk és barátaik, valamint az egész Portlaoise környéki közösség még mindig sokkos állapotban van az apa és fia tragikus halála miatt.

- Örökké hálásak vagyunk, hogy volt szerencsénk ismerni őket, időt tölteni velük, megosztani velük a nevetést és az örömöt, hogy barátoknak tekinthetjük őket, hogy családtagoknak nevezhetjük őket. Örökké a szívünkben fogjuk őket hordozni

– közölte a család a gyászjelentésben.