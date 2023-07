Teljes a hírzárlat a szentesi Petrovics utcában, ahol borzalmas tragédia történt kedden. Az egyik ott élő család kétéves kisfiú a házuk udvarán álló medencébe fulladt. Az emberek többsége a szülőket hibáztatja az eset miatt, a család szomszédai pedig összezárnak, nem hajlandóak elárulni, hogy történt az eset.

Mélyen gyászol a Szentesen medencébe fulladt kétéves kisfiú édesapja. Fotó: Donka Ferenc/ Délmagyar

Nem árulják el, ki vigyázott a kisfiúra a tragédia idején

„Tudod, miért a nagy testvérek születnek elsőként? Hogy megvédjék a kistestvéreiket, akik utánuk következnek” – ezt írta ki a kétéves Nándika édesanyja a Facebook oldalára kisebbik fia születésekor. Sajnos a kisfiú bátyja nem tudta megvédeni a testvérét, aki kedden a saját udvarukban álló medencébe fulladt. Mivel a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet, nem osztanak meg részleteket a történtekről, így azt sem tudni, hogy a tragédia bekövetkeztekor kik voltak azok a felnőttek, akik otthon tartózkodtak, kinek a felügyelete alatt állt éppen a kisfiú. Az biztos, hogy a helyszínelő rendőrökkel kedden este a megtört édesapa állt kinn az esőben…

Órákig helyszíneltek a rendőrök Szentesen. Fotó: Donka Ferenc/ Délmagyar

Magába zuhant az édesapa

A tragédiáról a szomszédok sem hajlandóak elárulni semmit, talán a szülőket védik így az interneten elszabadult indulatok miatt. Rengeteg kommentelő támadja ugyanis a családot, és ugyan a körülményeket senki sem ismeri, a szülőket hibáztatják a történtek miatt. Az édesapa, József, a Vad Fruttik „Nekem senkim nincsen” című dalát osztotta meg kisfia halála után a Facebook oldalán.

Nándika májusban ünnepelte második születésnapját. Fotó: Olvasói

„A torkom összeszorul, Járni alig bírok, Az útra napfény borul, Ha rád gondolok, sírok, Nincs már miben hinnem, Ráuntam a tájra, Nekem senkim sincsen, Most látsz utoljára” – szól a dal egyik versszaka. A részvétnyilvánítás megköszönése közben pedig annyit írt egy alkalommal, hogy „Meghalt a kisebbik fiam”. Lapunk elérte telefonon a gyászoló édesapát, aki halkan csak annyit mondott, hogy nem szeretne nyilatkozni.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.

Fontos a gyerekek megfelelő védelme

Idén áprilisban Mosonszolnokon fulladt majdnem medencébe egy 2 éves kisfiú, ám őt a gyors mentési láncnak köszönhetően sikerült újraéleszteni. A sikeres életmentésről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be akkor, akik tanácsokkal is ellátták a medencével, kerti tóval rendelkező szülőket, ezeket érdemes betartani. „A kicsik gyakorta akkor esnek a medencébe, amikor a család a házban tartózkodik, vagy egy pillanatra szem elől vesztik a gyermekeket. Javasoljuk, hogy kerítsék körbe, vagy fedjék le a kerti tavakat, medencéket, amikor nincsenek a kertben. Használhatnak medenceriasztót is, amely jelzi, ha a gyermek, vagy háziállat a vízbe megy. Ha ilyen védelem nincsen, zárják kulcsra a bejárati ajtót, földszinti ablakokat” – írták oldalukon.