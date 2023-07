Az új TikTok-trendtől garantáltan égnek áll a hajad: keress minél több pénzt lehetőleg semmi munkával

Kétségtelen, hogy a generációk egész máshogy állnak az élet összes fontos kérdéséhez, így a munkához is: míg egykoron az volt a "menő", ha valaki nagy teherbírással rendelkezett, és kemény munkával ért el sikereket, egy új TikTok-trend kiválóan mutatja, hogy a fiatalabbaknál épp az ellenkezője az ideál: az, aki a lehető legkevesebb munkával, legtétlenebb állással keresi a legtöbbet.

Minderről a fiatalok örömmel be is számolnak közösségi oldalaikon. A trend a TikTokon a #lazygirljob, azaz #lustalánymunka nevet kapta, és a feltöltött videók alapján (már ha nem kamuznak a megosztóik, hiszen akár erről is lehet szó) egyre többen vannak, akik konkrétan lógatják a lábukat egész nap, majd kapják a csekket.

Van, aki arról számol be, hogy annyi a munkája, hogy e-maileket másoljon át, fogadjon 3-4 hívást és extra hosszú szüneteket tartson, míg más úgy fogalmaz: azért fizetik, hogy senkihez se szóljon és akkor tartson szünetet, amikor csak akar.