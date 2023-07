Így reagált a kormány a szombati pride-felvonulásra

A Kormányzati Tájékoztatási Központ úgy fogalmazott: a felnőttek szexualitása magánügy, a gyermekek védelme közügy. A baloldal azt próbálja elhitetni a világ közvéleményével, hogy Magyarországon üldözik az LMBTQ-embereket.

Fotó: Budapest Pride (Fotó: Teknős Miklós)

A pride a résztvevők magánügye. Magánügyekkel a kormány nem foglakozik. A felnőttkor elérése után mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja

− válaszolt a Magyar Nemzet megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ, amikor arról érdeklődtünk, hogy mi a véleménye a kormánynak a tegnapi felvonulásról. A Kormányzati Tájékoztatási Központ kiemelte azt is:

a gyermekekre irányuló szexuális propagandát károsnak és veszélyesnek tartjuk. A gyermekek védelme közügy, ezért a kormány a gyermekvédelmi törvény minden rendelkezését változatlan formában fenntartja.

A szombaton megtartott vonulás a Mediaworks helyszínen forgató stábjának tapasztalatai szerint békésen zajlott: mint írták kollégáink, kordonok és inzultusok, sőt lényegében beszólások nélkül gyalogolhattak végig az Andrássy úton a 2023-as Pride felvonulás résztvevői.

A baloldal próbálja elhitetni, hogy üldözik az LMBTQ-embereket

Ennek ellenére a vonuláson jelenlévő és azt követően beszédet tartó Karácsony Gergely főpolgármester azt a látszatot igyekezett kelteni, mintha Magyarországon üldöznék az LMBTQ-embereket. Beszédében úgy fogalmazott: neki természetes az, hogy a vonulókkal van, és egyben a kötelessége is. Szerinte Magyarország nem elég szabad a felvonulóknak, a szabadság egy és oszthatatlan, nem leszalámizható. – Egy olyan város, ahol az LMBTQ-emberek, a romák és a diákok nem szabadok, ott senki sem szabad. Kiállunk mindenki mellett, akit a hatalom el akar taposni vagy céltáblának használni – fogalmazott a főpolgármester. Szerinte a jelenlévőknek meg kell szervezniük magukat, olyanoknak is, akik a többséghez tartoznak, és olyanoknak is, akik nem, akiknek fontos a szolidaritás és a szabadság, mert ha olyan nagy céltáblává válnak, mint a mai becslése szerint 35 ezer ember, akkor nem fognak lövöldözni rájuk.

A főpolgármester hangsúlyozta: azokra is gondol, akik a „politikai gyűlöletpropaganda” áldozataivá váltak az elmúlt években.

Jelen volt David Pressman budapesti amerikai nagykövet is, USA-zászlóval a kezében. Mint ismert, Pressman pár héttel ezelőtt, az úgynevezett pride-hónap nyitórendezvényén a kormánnyal szemben erősen elfogult, személyeskedő politikai beszédet mondott. A felvonuláson részt vettek még többek között a baloldali ellenzék számos képviselője, mint például

Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök, Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke, s tudósítónk látta a hőség ellenére kilátogató tömegben Szabó Tímeát, a Párbeszéd extárselnökét is.

A Pride-felvonulás kapcsán harmincnyolc, Budapesten dolgozó nagykövet tiltakozott a gyermekvédelmi törvény ellen – emlékeztetett a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás a közösségi oldalán több pontban válaszolt a nagykövetek tiltakozására:

1. A magyar gyerekeket megvédjük az LMBTQ-propagandától, akkor is, ha nyomást helyeznek ránk és támadnak minket.

2. Kérdésem a francia nagykövethez: a migránslázadás során felgyújtott 12 ezer autó ég még?

3. Kérdésem a svéd nagykövethez: ezen a héten hány tizenéves gyereket lőttek meg a svédországi bandaháborúk során?

4. Kérdésem a holland nagykövethez: Hollandia még drogállam? Így a holland rendőrszakszervezet elnöke nevezte a saját hazáját.

5. Kérdésem a szlovák nagykövethez: emlékszik még olyan napra, amikor a hazájában nem volt kormányválság?

6. Kérdésem a német nagykövethez: nem aggódik a német demokrácia állapota miatt, hiszen mindössze feles többséggel megváltoztatták a választási törvényt?

7. Kérdésem az amerikai nagykövethez: hogy érzi, a fejlett amerikai demokrácia jövőre képes lesz a demokrácia alapját jelentő választást tisztességesen megrendezni? Mert amit legutóbb választás címén csináltak, azon sírt vagy röhögött az egész világ.

8. A sort folytathatnám az összes aláíró nagykövet országával.

9. Felhívom a tisztelt nagykövet asszonyok és urak figyelmét, hogy ők itt nem helytartók, és Magyarország nem gyarmat.

10. Csodálom, hogy annak ellenére, hogy a hazájukban fent említett, súlyos demokráciaproblémák vannak, ők egy másik ország belügyeivel foglalkoznak.

+1. A magyar külpolitikától az ilyen viselkedés teljesen idegen. Szijjártó miniszter úr utasítása szerint a magyar misszióvezetők mindig tisztelettel viszonyulnak a fogadó országhoz, és sohasem kommentálják a belügyeket. Azok ugyanis nem egy vendég diplomatára tartoznak, hanem az ott élőkre

– írta bejegyzésében az államtitkár.

Hozzátette: