Eszter csatája a túlélésért, az egész országot megrázta a szörnyű baleset

Az elmúlt héten is sok téma érdekelte az olvasóinkat leginkább annak Eszternek a küzdelme, aki egy veleszületett betegség miatt lélegeztető gép nélkül nem lenne képes élni és a szeretné a fiát felnevelni, emellett az albertirsai mészárlás is sokakat foglalkoztatott, de az Árpád hídi gázoló és a rákkal küzdő Hanácska sorsa is nagyon érdekelte a Bors olvasóit.