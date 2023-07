Szentkirályi Alexandra: Háborús időkben sem adjuk fel a családtámogatási rendszert

A kormány az elmúlt években és most is azon dolgozik, hogy Európa legjobb családtámogatási rendszerével támogassa a magyar családokat – kezdte a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő felidézte, hogy az elmúlt időszakban megváltozott az otthonteremtési környezet, ezért a kormány megvizsgálta az Európában is egyedülálló otthonteremtési rendszerét, és változtatásokról döntött.

Leszögezte: a kormány a háborús időkben sem adja fel azt a családtámogatási rendszert, amit évek óta sikerrel épít a magyar családok érdekében.

Mint elmondta: megvizsgálták a rendszer elemeit és azt látták, hogy jól működik a falusi csok és a babaváró támogatás, ezért ezeket meghagyták, mi több, emelték is az összeget.

Az ötezer főnél nagyobb települések, tehát a városi csok esetében azt láttuk, hogy a mostani magas banki kamatokkal terhelt helyzetben annyira nem működik jól, ezért helyette új támogatást dolgozunk ki

– ismertette Szentkirályi Alexandra, aki hozzáfűzte: ezen jelenleg is dolgozik a kormány.

– A babaváró támogatás nagyon sikeres eszköz a gyermekvállalás ösztönzésére, ha pedig még hamarabb tud megtörténni a gyermekek vállalása, akkor ez még hatékonyabb eszköz tud majd lenni – hangzott el a videóban.

Ezért döntött úgy a kormány, hogy azon házaspárok esetében, ahol az anya harminc év alatti, változatlan feltételekkel biztosítjuk ezt a támogatást, sőt még a támogatási összeg is növekszik 10 millióról 11 millió forintra

– mondta el a kormányszóvivő, ugyanakkor jelezte: 2024 végéig nyitva hagyják ezt a támogatási formát a harminc és negyven év közötti nőknek is, a várandósságuk igazolása mellett.

– A falusi csok esetében a keretösszegek jövőre emelkednek, bizonyos helyzetekben akár 50 százalékkal is – tette hozzá.

– Jövőre a családok támogatására a háború ellenére is 3300 milliárd forint jut, ami három és félszerese a 2010-ben erre fordított összegnek – emlékeztetett rá Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő a bejegyzésében úgy folytatta:

„A békét sürgetjük, az azonnali tűzszünetet sürgetjük, és addig is mindent megteszünk, hogy háborús időkben is megvédjük az országot, a magyar családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentett árakat és a nyugdíjasokat.”

Szentkirályi Alexandra egy videót is csatolt a bejegyzésben, melyben elmondja, a háborúpártiak még több szankciót, még több fegyvert és tőlünk is még több pénzt akarnak. Azt is hangsúlyozta, hogy közel ötszáz napja tart a háború, és a végét nem látjuk. Úgy fogalmazott: – Minden egyes háborúban eltöltött nap több halottat, még több tragédiát, még több fájdalmat és veszteséget jelent. Több mint tízmillióan menekültek el a háború elől, és sok százezer otthon semmisült meg. A háború nemcsak a háborúzó országoknak, hanem Európának és nekünk is egyre nagyobb kárt okoz. Ez a háború sokaknak a pénzügyi és politikai érdeke.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, a háborúpártiak egyre hangosabban támadják Magyarországot, bele akarnak sodorni minket is a háborúba. – Odáig is elmennek, hogy külföldről pénzelik a hazai baloldalt, hogy az ő segítségükkel is nyomást gyakorolhassanak Magyarországra. Brüsszel – tiltakozásunk ellenére – először káros szankciók bevezetésével ingatta meg az európai gazdaságot és okozott az európai családoknak és vállalkozásoknak brutális energiaáremelkedést. Aztán arról is döntöttek, hogy egyre több és pusztítóbb fegyvert küldenek Ukrajnába, amelyek nyilvánvalóan még több életet fognak kioltani. Most pedig ott tartunk, hogy kiderült, Brüsszel az európaiak pénzét is Ukrajnára költötte, ezzel a csőd szélére sodorták az EU-t, és emiatt most még több pénzt követelnek a tagállamoktól.

Eközben Magyarország máig nem kapta meg a neki járó forrásokat, helyette csak az újabbnál újabb támadásokat kapjuk békepárti álláspontunk miatt.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem fogjuk hagyni, hogy háborúba sodorjanak. A békét sürgetjük, az azonnali tűzszünetet sürgetjük, és addig is mindent megteszünk, hogy háborús időkben is megvédjük az országot, a magyar családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentett árakat és a nyugdíjasokat – tette nyilvánvalóvá a kormányszóvivő.