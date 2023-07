Rosszul használod a Facebookot és a Messengert: emberek millió követik el ezt a három hibát

Három rejtett részt tárt fel The Sun a népszerű közösségi oldalon, a Facebookon, amiket talán soha nem is vettél észre.

Az évek során előfordulhat, hogy te is a Facebook-fiókoddal jelentkeztél be alkalmazásokba és játékokba Fotó: Pexels

Üzenetek

A Facebook Messenger postaládád biztosan tele van az ismerőseidtől származó üzenetekkel, de nem mindenki tudja, hogy valójában két postafiókja van. A Messenger alkalmazáson belül kattints a képernyő bal felső sarkában található menüre. Ezután menj az Engedélykérések fülre, ahol olyan emberektől találhatsz üzeneteket, akikről nem ismerőseid a Facebookon. Ha már régóta használod a közösségi oldalat, valószínűleg te is kaptál itt néhány üzenetet. Ezt lehet, hogy ismerted, de ha megnézed az oldal tetejét, egy Kéretlen tartalom lapot is láthatsz. Ide kattintva még furcsább üzenetekkel találhatod magad szemben. A Facebook ugyanis ide rakja a gyanús, furcsa vagy spam jellegű leveleket. Bármelyiket törölheted anélkül, hogy rákattintanál, ha a Szerkesztés lehetőségre kattintasz a jobb felső sarokban.

Kérelmek

A Facebooknak van egy listája arról az emberekről, akiket ismerősnek jelöltél az évek alatt. Itt megnézheted az összes megválaszolatlan kérésedet. Szerencsére lehetséges törölni is ezeket a régóta figyelmen kívül hagyott jelöléseket. Két lehetőség van ennek a listának a megkeresésére. Asztali számítógépen kattints erre a linkre. Majd az Küldött jelölések megtekintése lehetőségre a bal felső sarokban. Mobilon pedig nyisd meg a Facebook alkalmazást, majd lépj a menübe. Az Ismerősök menüpontban kattints az Összes megtekintése elemre a jobb felső sarokban. Kattints jobb felső sarokban lévő három pontra, és megjelenik egy felugró ablak: A küldött jelölések megtekintése.

Csatlakoztatott alkalmazások

Az évek során előfordulhat, hogy te is a Facebook-fiókoddal jelentkeztél be bizonyos alkalmazásokba és játékokba. Ezek az alkalmazások azonban hozzáférhetnek az adataidhoz, és ezek egy része személyes is lehet. A túl sok információ költséges lehet az adatvédelem szempontjából. Szerencsére azonban ellenőrizheted, hogy mely alkalmazások kapcsolódnak a fiókodhoz, és leállíthatod a hozzáférést. A Facebookon kattintson a profilképedre a jobb felső sarokban. Válaszd a Beállítások és adatvédelem lehetőséget, majd kattintson a Beállítások gombra. Ezután válaszd az Alkalmazások és webhelyek lehetőséget a bal oldalon. Itt láthatod ezeket a bizonyos alkalmazásokat, webhelyeket és játékokat. A Megtekintés és módosítás lehetőségre kattintva megnézheted és szerkesztheted azok beállításait - írja a The Sun.