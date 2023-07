"Azt sem tudtuk, mit csináljunk" - másfél éves kisgyereket mentettek ki a hatalmas lángokkal égő autóból

Egyet én is megtanultam, ha nem utazunk messzire, akkor is teszek be 2 üveg vizet egy hűtőtáskába. Egyet magunknak, egyet pedig azért, hogy ha bajba kerülne valaki oda tudjam adni. Ha csak ezzel tudok segíteni, már az is valami. Nekünk is nagyon sokan segítettek, szeretném viszonozni.