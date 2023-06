Rejtélyes hangok zaklatják a budapestieket, nyomozásba kezdtek

Eddig a madarakra panaszkodtak a legtöbben a tavasz végén Budapesten, most egy újabb zajforrás, egy újabb probléma látott napvilágot. A főváros harmadik kerületében már aludni sem hagyja az embereket egy ismeretlen eredetű, beazonosíthatatlan zaj.

A III. kerületiek már aludni sem tudnak/Illusztráció Fotó: Lakásportál

Elegük van az éjszakai zajokból

Amolyan végső elkeseredésében, az internet népéhez fordult a budai kerület egyik lakója, aki jó ideje szenved az ismeretlen hangtól. Posztjától megoldást remél a problémára.

A Lajos utcai volt textilgyár épülete felől egész éjjel hallani lehet egy gépet dolgozni, nem igazán tudjuk beazonosítani, mi lehet, de gyakorlatilag szünet nélkül megy egész éjjel (nyomdagép talán)

– fogalmazott bejegyzésében az óbudai lakos, aki elárulta, hogy igazándiból volt már dolga a zajjal:

"Tavaly egész nyáron ezt hallgattuk, és most is halljuk nyitott ablaknál. Más közel lakó is hallja esetleg (netán mást is idegesít)? Próbáltuk kideríteni, honnan jön a hang pontosan, de eddig nem jártunk sikerrel, az épületek verik vissza a hangot. Hátha más is hallja és tudja, hogy mi ez..."

– fejtette ki, remélve azt, hogy sokan, sokat láttak, így csak lesz valaki, aki tud neki segíteni.

A Duna túloldalán a megoldódott a rejtély

Még a Metropol adta hírül, hogy a Duna túlpartján, a XIII. kerületben sérelmezte egy helyi, hogy olyan zaj van éjszaka, ami miatt képtelen aludni. Neki tudtak segíteni.

Tegnap este és ma este is egy éles, pittyegő hangot lehet hallani a Keszkenő utca környékén. Valószínű messzebbről jöhet, viszont iszonyatosan idegőrlő, tegnap fel is ébresztett, most pedig nem tudok tőle elaludni. Van valakinek tippje, hogy honnan jöhet a hang?

– a panaszosnak azt írták, hogy ez feltehetőleg madárzaj, konkrét fajtákat is felsoroltak neki, például a füleskuvikot, a baglyokat és varjakat is említették neki.