„Mindnyájunknak óriási öröm” - szívhez szóló videót mutatott az SMA-s Zsombi anyukája

Az SMA-val küzdő Zsombi mióta megkapta a Zolgensma nevű szert, egyre többet fejlődnek az izmai. Mint megtudtuk, az elmúlt időszakban tovább ügyesedett a kisfiú a beszédben is: a hosszabb szavak után most már mondatokkal próbálkozik. Fontos tudni, hogy az SMA-s gyerekeknél ez sem olyan egyszerű, mint egészséges társaiknál: a szájizmok náluk ugyanúgy érintettek, mint a kéz- és lábizmok.

Fotó: Facebook

– Nem is olyan régen még emlékszem, azt vártuk tűkön ülve, hogy vajon mikor indul meg a beszéd Zsombinál. A hangok, szókezdemények megvoltak és mindenki nyugtatott minket, hogy csak idő kérdése. Ellenben az olyan véleményekkel, mely szerint az SMA 1-esek nagy része sose lesz képes beszédre. Szerencsére Zsombi ezt is megcáfolta, és ha picit később is, de elkezdett beszélni – fogalmaz az édesanya legfrissebb posztjában.