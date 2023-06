Magyar ember az űrben, így segít az egyetem az űrhajós felkészítésében

Magyar űrhajós is részt vehet a két év múlva esedékes nemzetközi űrexpedíción. Az asztronauták kiválasztásában, kiképzésében és egészségügyi állapotuk monitorozásában a Semmelweis Egyetem is aktív szerepet tölt be. A HUNOR Program Irányító Testületben az orvosi szakértői feladatokért dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora felel. Jelenleg négy jelölt van, ők jártak az egyetemen egy különleges programon.

Fotó: Barta Bálint, Semmelweiss Egyetem

A jelenleg is zajló fizikális tréningről nyilatkozott az intézet honlapjának Dr. Merkely Béla rektor:

- A Semmelweis Egyetem a HUNOR elnevezésű Magyar Űrhajós Program egészségügyi és kutatási háttérintézményeként vesz részt a Kiválasztási és Kiképzési Alprogramban, valamint vezeti – fejleszti, koordinálja és működteti – a Kutatási Alprogram orvos-egészségügyi telemetriás részét” – mondta dr. Merkely Béla rektor, majd hozzátette - Az űrhajósok egészségi paramétereinek monitorozására komplex telemetriás rendszert fejlesztettünk, amely a magyar űrhajós állapotáról továbbít majd élettani adatokat a Nemzetközi Űrállomásról, pl. EKG, ultrahang, EEG, stb. Ezek használatára is kiképezi őket a Semmelweis.

A fizikális képzés célja a kardiovaszkuláris állóképesség, az izomerő és a neuromuszkuláris koordináció javítása, a pszichológiai képzés pedig felkészíti a jelölteket a hosszan tartó űrmissziók során tapasztalt elszigeteltségre és bezártságra.

A négy jelölt Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Schlégl Ádám és Szakály András