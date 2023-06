Kirúgták a munkahelyéről, mert ebédelni ment, beperelte a céget - meglepő ítélet született

Az angliai Dudleyben történt az az eset, ahol egy nőt csak azért rúgtak ki, mert elment ebédelni a munkaidejében - írja a Metro.

Elbeszélgetésre hívták a munkavállalót, amiért ebédelni ment/Illusztráció Forrás: Pexels

Több mint öt millió forint kártérítés

A hölgy, Tracie Shearwood azzal dühítette fel a főnökét, hogy két kollégájával ebédelni indult egy munkahelyi krízishelyzet közben. Végül az ügyet bíróságra vitték, mivel Tracie nem érezte normálisnak ezt a bánásmódot.

Az étkezést a munkavállaló főnöke „a hűtlensége kinyilvánításának” tekinti, és számára bizonyítást nyert, hogy nem „elkötelezett” a West Midlands területén Dudleyben található Lean Education and Development-nek végzett munkája mellett

– közölték a munkaügyi bíróságon.

Az érintett munkavállaló végül tisztességtelen elbocsátás miatt perelt és nem csak megnyerte a pert, hanem 11855 fontot, azaz több mint öt millió forint kártérítést kapott.

Felfüggeszteték, majd visszavonták

A nőnek nem ez volt az első konfliktusa a munkáltatójával. A munkáltató szerint ugyanis többször előfordult már, hogy felbosszantotta, egyszer fel is függesztették. Akkoriban elméletileg nem végezte jól a munkáját és vezetőként egy olyan emailt is kiküldött, amiben arra hivatkozik, hogy fennáll a vállalkozás bezárásának veszélye, ha nem dolgoznak jobban a kollégák. Végül fegyelmi eljárást is indítottak ellene a felfüggesztéskor, viszont Tracie ezt megpanaszolta és a vizsgálat után a felfüggesztését vissza is vonták.

Azonban ezután jött csak az igazi összetűzés az alkalmazott és főnöke között, hiszen másnap Tracie kiment ebédelni két munkatársával, ami miatt a vezető számon kérte őket. A munkaügyi bíróságon a hölgy elmondta, hogy egy elbeszélgetésre hívták be őket, ahol közölték vele, hogy keressen magának másik állást, mert ha kijár ebédelni, akkor nem eléggé elkötelezett a munkája iránt és nem koncentrál eléggé a szakszerű munkavégzésre.

Az elbeszélgetést újabb felfüggesztés követte, ahol az alkalmazottat el is bocsátották hanyagságra hivatkozva. Ekkor perelte be a céget Tracie.