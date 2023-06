Kiderült: bőven jutott Karácsony Gergelynek a guruló dollárokból

Érdekességek

Perjés tehát 2019-ben eladta a két budai lakását, amiben felerészben volt tulajdonos, tehát a vételáron is osztoznia kellett. A két budai lakásért, abban az esetben is, ha prémium kategóriás is volt, nehezen kaphatott több száz millió forintot. Ha pedig Perjés vagyonnyilatkozatából indulunk ki, akkor jelentős jövedelme és megtakarítása sem volt 2019-ben, amikor megvette a törökbálinti ingatlant. Ráadásul az Uniclub Kft., amiben 60 százalékos tulajdonos volt, évek óta csak veszteséget termelt.