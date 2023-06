Hatalmas magyar sikerek az IFBB nemzetközi gyermek fitnesz versenyén!

Januárban megkérdeztem Tőle, hogy mi a célod. Rögtön azt válaszolta, hogy világbajnoki első hely. Ezzel a kijelentéssel Juli minden egyes edzésen így állt a munkájához, mint egy Világbajnok. Meg is lett az eredménye! Ez a pici lány sokak számára példakép lehet! Ügyes, okos, tehetséges, szerény, egészségesen optimista, és most már Világbajnok is!