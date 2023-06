Fontos dolgokat rejtegethet előled a Facebook

A Facebook egy rendkívül hatékony spamszűrőt használ az üzeneteknél, de ez sokszor olyan dolgokat is elrejt, amiket nem kellene. Eddig ugyanis egy olyan személy ír nekünk, aki nem az ismerősünk a közösségi oldalon, akkor a Facebook egy engedélykérésben tájékoztatott minket erről. Most azonban teljesen más a helyzet.

Sokakat megzavarhat a Facebook új alapértelmezett beállítása Fotó: Pexels

Az utóbbi napokban több emberrel is előfordulhatott, hogy ha egy olyan személynek szerettek volna üzenetet küldeni, aki nem az ismerősük, a Facebook egy automatikusan generált hibaüzenetet jelzett közvetlenül az üzenetküldés után.

Ez a szöveg olvasható ilyenkor:

Ez a fióknem tudja fogadni az üzenetedet, mert nem mindenki számára engedélyezte az üzenetküldési kérést.

Az üzenet egy eldugott helyre kerül

Sokan értetlenül állnak az egész előtt és gyakran elkezdődik egymás hibáztatása is. Történt ugyanis egy olyan eset, hogy egy nő az egyik kerületi facebook csoportba írt egy bejegyzés, amiben elmondta, hogy a kerületben szeretne lakást bérelni, a poszt tartalmazta a hölgy igényeit illetve azt is, mennyit tudna rászánni havonta. Többen is szerettek volna segíteni neki és kommentben jelezték, hogy tudnának neki egy tökéletes kiadó lakást és hogy privát üzenetben el is küldték neki a részleteket, a nő azonban váltig állította, hogy semmilyen üzenetet nem kapott. Ennek a kellemetlenségnek köszönhetően több lakástól is elesett a fiatal, mivel más hamarabb lecsapott a lakásra.

Felmerülhet bennünk a kérdés, mi is történik ilyenkor? A Facebook egy új automatikus szűrőrendszert állított be minden facebook profil esetében: minden olyan üzenet, amely nem valamelyik ismerősünktől érkezik a kéretlen üzenet nevű mappába kerül. Ilyenkor értesítést sem kapunk arról, hogy bárki szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, ami mint a fenti példa is mutatja, hatalmas félreértésekhez is vezethet. Ezt a funkciót saját magunknak kell kikapcsolnunk és a adatvédelmi beállítások menüpontban nyilatkoznunk kell arról, hogy szeretnénk értesítéseket kapni azokról az üzenetekről is, amelyek nem az ismerőseinktől jönnek.