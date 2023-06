Drámai küzdelem folyt a tűzcsapnak ütköző motoros nő életéért - fotók

A Bors újabb részleteket tudott meg a tragédiával végződő balesetről, ami péntek délután történt a VIII. kerületben, az Asztalos Sándor utca és a Kerepesi út kereszteződésében.

A motoros egy tűzcsapnak rohant neki - Fotó: Bors

A motoros az úton haladt, amikor - eddig ismeretlen okokból - először egy kocsinak ütközött. Az autóval való koccanás után azonban a motor irányíthatatlanná vált, és a női sofőr egyenesen egy közeli tűzcsapnak rohant. Az ütközéstől a nő lezuhant a motorból, a bukósisakja is megrongálódott és a tűzcsapot is kitörte.

A környékbeli szemtanúk a hatalmas csattanás után azonnal riasztották a rendőröket és a mentőket, akik percek alatt a helyszínre értek.

Bár többször próbálták újraéleszteni és a mentősök hosszú ideig küzdöttek a motoros életéért, minden igyekezet ellenére sem tudták megmenteni, így a nő a helyszínen meghalt.

A baleset körülményei eddig tisztázatlanok, azokat a rendőrség jelenleg is vizsgálja.

Az ütközés után a nő életét hosszú ideig próbálák megmenteni, azonban a helyszínen belehalt sérüléseibe - Fotó: Bors

Információink szerint a nő nem véletlenül járt a környéken:

úgy tudni, hogy a most induló Harley Davidson fesztiválra igyekezett.

A Harley Davidson 120 éves jubileuma alkalmából a Puskás Arénában megrendezett buli alig egy napja nyitott meg, az eseményre pedig az ország minden tájáról érkeznek a motorosok, a rajongók és az érdeklődő vendégek is.

Sajnos nem ez az első motoros baleset mostanában, az utóbbi napokban és hetekben több hasonló tragédia is történt. Mint arról a Bors is írt, két napja Gyöngyössolymosnál vesztette életét egy szabályosan hajtó, vétlen motoros; míg ugyan azon a napon a Soroksári úton is halálos baleset történt. Míg a Heves megyei eset során egy furgont löktek át a motoros elé, addig Budapesten egy taxis ment neki a buszsávban menő motor sofőrjének.