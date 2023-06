"Csilingeltek a poharak a polcon" - magyarok számolnak be az alföldi földrengésről

Mint azt az Országos Katasztrófavédelem is jelezte, az 5,1-es erősségű földrengés Romániában, Arad közelében történt. A helyi lapok megírták, hogy közel tíz másodpercig érzékelték a remegést, ami sokkal erőteljesebb volt, mint a korábbiak, az epicentrum közelében még épületdarabok és vakolat is hullott a földre. Hozzátették azonban, hogy úgy tudják, hogy nagyobb kár semmiben nem esett és szerencsére áldozatokról sem tudni.

A földrengés hál istennek nem volt súlyos Fotó: Pixabay

A rengés azonban tagadhatatlanul erős volt, méghozzá olyannyira, hogy Magyarország több részén is érzékelték:

- A földrengést Magyarország délkeleti országrészében, például Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is érzékelték, erről a szeizmológiai obszervatórium és a katasztrófavédelem is kapott bejelentéseket - írta az országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Délmagyar is megjegyezte: több olvasójuk is jelezte, hogy megmozdultak a poharak és a csillárok az alföldi körzetekben, emellett arról is beszámoltak, hogy az arra alkalmas telefonok a rengés idejében még szokatlan figyelmeztető hangokat is kiadtak.

A Bors olvasói is többen jelezték, hogy érezték a rengést, méghozzá nem is akárhogyan. Egy szegedi asszony például elmondta, hogy nála a csillár mozdult meg:

- Otthon ültem, nemrég értem haza munkából, amikor egyszer csak megmozdult a csillár. Néztem is, hogy ez micsoda - mesélte a családanya. Hozzátette, hogy a kutyája is furcsán viselkedett:

- Már akkor furcsa volt, amikor hét óra után nem sokkal hazaértem. Nyugtalan volt, kaparászta az ajtót, hogy ki akar menni, pedig még nem is volt séta idő. Aztán lefeküdt a pokrócára, majd felpattant és megint visszafeküdt. Nem értettem, mi baja lehet, nem csinált ilyet korábban

- mondta. Egy makói olvasónk pedig azt mesélte, hogy ő a poharakat látta csilingelni:

- Konyhában tettem-vettem, vártam haza a feleségem és a gyerekeket, amikor a nyitott polcon álló poharak összekoccantak, és csilingeltek. Nem ez volt az első külföldi földrengés, aminek éreztem itthon a hatását, szóval nem ijedtem meg, sejtettem, hogy ilyesmiről lehet szó, de ez erősebb volt, mint az, amit korábban átéltem

- szögezte le.

A Délmagyar azt írta, hogy olvasóik közül a legtöbben Szegedről jelezték, hogy érezték a földrengést, de Csongrád-Csanád számos egyéb településéről is érkezett észlelés, így például Kiszomborról, Csongrádról, Szentesről és Hódmezővásárhelyről is.