Szomorú veszteség érte dr. Mangó Gabriellát: elhunyt egy kis pártfogoltja, akit ő mentett meg 14 éve

Gyöngyös talán legismertebb háziorvosa dr. Mangó Gabriella egy igazi orvos-influenszer a Facebook-oldalán, bejegyzéseit 73 ezren követik rendszeresen. A vicces, vagy éppen edukációs jellegű posztjai között azonban most egy szomorú hírről számolt be a háziorvos. Történetének főszereplője egy Hógolyó nevű kutya volt, akit 14 évvel ezelőtt a doktornő a Tarna-menti sétája során mentett meg az út széléről.

Hógolyó az új családjában szerető gazdikra lelt /Fotó: Facebook

Dr. Mangó Gabriella a bejegyzésében elárulta, hogy miután hazavitte az árva csöppséget, megfürdette, eltávolította róla a bolhákat, megetette és befogadta a kis szeretetgombócot, azonban hosszú távra nem költözhetett hozzájuk, ugyanis már volt két nagy termetű németjuhasz a családban. Gabriella ezért szerető gazdikat keresett Hógolyónak, és talált is Szentendrétől nem messze. Az M3-as-autópályán esett meg a kis csomag átadása. Az új gazdi rögtön meg is kérdezte, hogy mi a kutyus neve, mert ők már elnevezték - számolt be róla a Ripost.

"Mi lesz a neve?" - kérdeztem és azt válaszolta a hölgy, hogy Hógolyó. Jót nevettünk, hogy a sors is úgy akarta, hogy ők fogadják be ezt a kis ártatlan jószágot. Amúgy is szeretem Szentendrét, varázslatos helye az országnak. Ez még külön örömöt adott a történethez, hogy oda került

– számolt be róla bejegyzésében a doktornő, aki ezt követően még kapcsolatban maradt még az újdonsült gazdival, szóval hallott még párszor Hógolyóról. Megtudta, hogy kinti-benti kutyus lett belőle, aki nagyon szereti a papucsokat és kutyajó sora van.

Elsodorta őket egymástól az élet

A doktornő most jó néhány évvel az elbúcsúzás után ismét szerette volna megtalálni Hógolyót, aki idén lenne 14 éves, ezért követői segítségét kérte. Nem telt el sok idő és a bejegyzése alatt lelkes követői jelezték neki, hogy meg van Hógolyó gazdája. Jelentkezett ugyanis Kazup Ildikó, aki mindent elmondott az ebről, sőt képeket is küldött.

Hógolyó a mi kutyánk volt. Igaz, közben nevet váltott. Olyan volt, mint egy kis fehér pillecukor, ezért Pumpedlinek hívtuk, aztán Pumpi lett. Elválaszthatatlan barátok lettek a cicánkkal, Ciceróval. Igazi családi kutya volt, imádta mindenki. És ő is szeretett mindenkit. Tudta, hogy ki mikor érkezik haza, a kapuban várakozott a jellegzetes "mosolyával". "Nem volt annál jobb érzés, mint az, ahogy egy hosszú és fárasztó nap után az ölünkbe tette a fejét és simogattuk.

– mesélte Ildikó.

Hosszú és boldog élete volt. Sajnos a múlt idő nem véletlen, tavaly tavasszal elment Ciceró, 18 évesen, aztán augusztusban Pumpi is.

Kis csöppség volt még Hógolyó, mikor utoljára találkoztak Mangó Gabival /Fotó: Facebook

Már egy ideje fáradékony volt, de ezt a korának tudtuk be. Aztán egy reggel nehezen vette a levegőt, elvittük az állatorvoshoz és kiderült, hogy egy hatalmas daganat van a szívén, ami folyamatosan vérzett, elnyomva már a tüdejét. Sajnos menthetetlen volt, a karjaimban végül örökre elaludt. Most együtt pihennek a kert végében Ciceróval. Bár ahogy ezt írom, folynak a könnyeim, de próbálok a sok együtt töltött évre gondolni. Nem hiszek a véletlenekben. Amikor megláttam a képét, amit annak idején feltettek róla, a kis fehér gombócot, tudtam, hogy ő a miénk lesz, akármilyen messzire is kell menni érte. Köszönjük Önöknek, hogy megtalálták, befogadták, nem hagyták sorsára és a mi gondjainkra bízták! Sok örömet szereztek vele!

- írta a gyöngyösi háziorvosnak Hógolyó gazdája, aki még fotókat is mellékelt a szívbemarkoló sorokhoz.