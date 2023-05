Busztragédia Szlovákiában: többeket lélegeztetőgépre kellett tenni

Amint arról beszámoltunk, hétfőn súlyos buszbaleset történt a szlovákiai D2-es autópályán, Kúty irányába, amely során egy személy életét vesztette, 59-en pedig megsérültek. Az ütközés részleteit még vizsgálja a rendőrség, ám a hírek szerint annyit tudni lehet, hogy Závod községnél a kamionos az autópálya leállósávjából indult el, amikor az autóbusz körülbelül 100 km/órás sebességgel hátulról belerohant. A buszon többségében idősebb kirándulók ültek, akik Miskolcról tartottak Prágába.

Magyar turistabusz karambolozott egy kamionnal Szlovákiában Fotó: Michal Svítok / MTI

Ivan Šimko szlovák belügyminiszter egyelőre nem tudta megmondani, ki a felelős a történtekért – írta meg a Paraméter. A sofőrök szervezetében nem mutattak ki alkoholt. Michal Palkovič egészségügyi miniszter úgy jellemezte az esetet: a sérülések mértéke riasztó. Most az is napvilágra került, a súlyosabb esetek pontosan milyen sérüléseket is takartak.

Több pácienst lélegeztetőgépre kellett kötni, míg mások arc-, gerinc-, medence-, tüdő-, illetve alsóvégtag-sérülést szenvedtek. Egyes sérülteket azonnal meg kellett műteni.

A friss információk szerint nyolc személy van kritikus állapotban, 13-an súlyosan, 38-an pedig könnyebben sérültek meg. Eddig csupán azt lehetett tudni, hogy a halálos áldozat egy 56 éves férfi, ám a Paraméter úgy tudja, az autóbusz váltósofőrje halt meg a balesetben, tehát nem az a sofőr, aki a járművet a baleset pillanatában vezette.