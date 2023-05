QR kód szólaltatja meg a víziorgonát az újra nyitott Tűzoltó múzeumban

Múzeumokban általában azt kérik, hogy a mobilokat tegyék el, ne zavarják vele a többi látogatót, de Dr. Berki Imre, a kiállítás igazgatója szerint, itt inkább elő kell venni. Több kiállított tárgynál ugyanis QR kódok találhatók, és ezek beolvasásával olyan információkhoz is hozzá lehet jutni, amelyek a képekhez mellékelt leírásokban nem szerepelnek.

Dr. Berki Imre: mobilokkal több informávióhoz lehet jutnoi Fotó: Nagy Zoltan

A tűzoltó múzeum ötszáz négyzetméteres kiállítóterében a tűzvédelem ókortól napjainkig tartó történetét ismerhetik meg a látogatók. A kiírások magyarul és angolul is elolvashatók. Többek között láthatók különleges veterán tűzoltójárművek és szerkocsik, egy háromszáz darabból álló sisakgyűjtemény, egyenruhák, egy háromezer darabos tűzoltóérem-gyűjtemény, valamint az első teremben az aquincumi víziorgona QR-kóddal megszólaltatható rekonstrukciója is. A felületén található adományozási felirat bizonyítja, hogy ezt Aquincum város elöljárója adományozta kr. u. 228-ban a helyi posztókészítő kollégiumnak, akik a tűzoltási feladatokat is ellátták.

A víziorgona maradványait 1931-ben találták meg Fotó: Nagy Zoltan

Forradalmi változást hozott a tűzoltásban Szabó Pál és fia által szabadalmaztatott találmány a fáradékony kézi erő helyettesítésére. Ez volt a gőzfecskendő, amit ha egyszer felfűtöttek, akár több napig is működött és akár több emelet magasságába is képes volt felnyomni a vizet.

Ez a gőzfecskendő az 1870-es évekből való Fotó: Nagy Zoltan

A kiállítás egyik leglátványosabb oltóeszköze a turbó reaktív oltógép, ami egy MIG 15-ös vadászgép hajtóműve. Ezt egy ZIL teherautóra szerelték, és pl. az algyői gázkitörésnél használták. A lángot elfújta és a vizet porlasztotta, ezzel csökkentve a környezet hőmérsékletét.