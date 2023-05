"A párom nyomkövetőt akar tenni a telefonomra! Mit tegyek?"

Egy Facebook-csoportban kezdték el fejtegetni a témát egy bejegyzés alatt, ami óriási kommentháborút robbantott ki.

Nyomkövetővel figyelné meg a árját a férfi Forrás: Pexels

Más vizeken evezünk?

Egy kétségbeesett hölgy tette fel a kérdést a csoportban, hogy másoknak mennyire lenne elfogadható, ha a párjuk nyomkövetőt tenne a telefonjukra csak azért, mert úgy gondolja, hogy más vizeken evezhet. A fiatal anyuka még azt is elmondta, hogy csupán naponta 3 órája van egyedül és sosem lépne félre, de azért kért segítséget másoktól, hogy a közvélemény is állást foglaljon. Nem érzi úgy, hogy ezzel az indokkal engednie kellene a követését és ebben sokan meg is erősítették:

Anyám borogass! 22 éve vagyok férjnél, az enyém is féltékeny, de nyomkövető a telefonra az durva. Ha ezt a férjem meglépné, az nálam válóok lenne. Nulla bizalom, nulla privát szféra.....ezen változtatni kell. Vagy így, vagy úgy

– írta egy felháborodott kommentelő, aki szerint ezzel a bizalom és a magánszféra is köddé válna.

– Minden kapcsolat alapja a bizalom. Tapasztalatom szerint azok nem bíznak a másikban, akik "sárosak", illetve akik már egyszer megégették magukat. Ha ő szeretne téged nyomon követni, akkor engedje, hogy te is nyomon kövesd őt! – adta az ötletet egy másik hölgy, viszont egy harmadik hozzászóló már nem volt ennyire diplomatikus:

– Telefon nélkül is lehet fickózni vagy egyebek... de neki ne említsd meg, hogy mi lenne, ha a telefonod otthon marad, de te nem, mert a végén chipet kapsz a nyakadba!

És ha bármi baj történne?

A nyomkövetés egyébként hasznos dolog is lehet, megbizonyosodhatunk arról, hogy jól van-e a másik fél, vagy akár életet is menthet egy balesetnél vagy bűncselekménynél. Ezt pedig többen is fejtegették:

– Ő kérte, hogy mindig tudjam, merre jár. Semmi baj nincs egymás követésével, ha bízunk egymásban – írta egy hozzászóló, viszont más azt is hangsúlyozta, hogy nála csak ebben az esetben lenne elfogadott, de úgy, ahogy a kérdezőtől kérték, semmiképp sem:

– Nagyon beteg! Nálunk akkor van csak bekapcsolva a telefon nyomkövetője, ha 5-6 órás kocsiútra megy, és ha nem érem el, meg tudjam nézni, minden rendben van vele! Soha máskor! 20 éve vagyunk együtt!