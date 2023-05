Egy órán át próbáltak újraéleszteni az út közepén egy csanyteleki nyugdíjast, de hiába

A Délmagyar információnk szerint az idős férfi egy tanyáról ment be Csanytelekre ebédért, amikor eddig ismeretlen ok miatt elektromos kerékpárjával áttért a szemközti sávba, ahol elesett. Egy arra járó autós vette észre, az úttesten fekvő bácsit és azonnal értesítette a mentőket. A helyszínre még mentőhelikopter is érkezett, a nyolcvan év körüli férfit közel egy órán át próbálták meg újraéleszteni, de nem sikerült megmenteni, életét vesztette.

A rendőrség tájékoztatása szerint azt, hogy baleset történt, vagy rosszul lett, ezt még tovább vizsgálják. A helyszínelés és a mentői beavatkozás idejére teljesen lezárták az érintett útszakaszt.