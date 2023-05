Kettészakad az ország: nem kegyelmez az időjárás a hétvégén

Szombaton délnyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, de még így is szórványosan valószínű újabb eső, záporeső. A keleti szél erős marad. 14 és 19 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

A fél országra riasztást adtak ki / Fotó: OMSZ

Vasárnap dél, délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé kezdődik esőzés. Jelentős mennyiségű csapadék várható. A délkeleti szél erős lesz továbbra is. 12-15 fok valószínű délután - írja a Köpönyeg.

Hétfőn és kedden marad a borongós idő, és többfelé újabb kiadós esőre, záporra lehet számítani. Néhol zivatar is kitörhet. 10-15 fok közötti értékeket mérhetünk délutánonként.

- Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel szakértő.