Itt a legfrissebb előrejelzés: ilyen időben majálisozhatunk

Ebben az évben rendkívül hosszan elhúzódott a télies időjárás: sok gyümölcsös elfagyott, a gazdáknak pedig igen csak fájt a fejük a szeszélyes időjárás miatt. A májussal azonban végre megérkezik a szép idő.

Fotó: Köpönyeg.hu

Már nagyon vártuk a szép, tavaszias időt, májussal pedig végérvényesen megérkezik. Bár keddtől ismét számíthatunk csapadékra, a hétfői május elseje szép tavaszi pompában telik majd, így nyugodtan elindulhatunk majálisozni.

Hétfőn napsütésre és meleg hőmérsékletre számíthatunk. Az átlagos hőmérséklet 19 és 24 fok közé esik majd, és igen száraz, csapadékmentes napunk lesz. A keleti szél ugyanakkor megélénkül, és bár lesznek fátyol- és gomolyfelhők az égen, a nappali felmelegedés mindenképpen bearanyozza a munkaszüneti napot - írja a Köpönyeg.hu.

Kedden azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól pedig már záporokra és zivatarokra is számíthatunk. A szél is megélénkül, ugyanakkor továbbra is meleg, 21-22 fokos hőmérséklet lesz.