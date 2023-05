Fotón a berhidai horrorbaleset után világra segített Flóra: Édesanyja először érinthette meg

Már nem haragszom Flóra apjára sem, hiszen tudom, hogy rossz döntése elsősorban az ő vesztesége. Most sokkal komolyabb feladataim vannak annál, hogy energiám maradjon bárkire is haragudni. Az Úr irgalmából úgy tűnik, hogy a méhnyakrákomból is felgyógyulhatok! Amíg csak élek, hálás leszek Istennek! Amíg világ a világ!