Megszakad a szív: 9 naposan elhunyt babájuk sírkövére gyűjtenek a gyászoló szülők

A legapróbb koporsók a legnehezebbek, tartja a mondás, mely sajnos nagyon is igaz. Átérzi ezt az a fiatal édesanya is, aki május 9-én hozta világra gyermekét, most azonban már a temetéséről kell gondoskodnia. A badfordi Becky, valamint párja, Nathan rettenetesen örült, hogy kezükben tathatták kisfiukat, Harrisont. A csöppség azonban nem sokkal később elhunyt. Mindössze kilenc nap adatott meg neki.

Becky, Nathan és a kis Harrison Fotó: GoFundMe

Harrison veleszületett szívrendellenességgel jött világra, amiről a család csak az utolsó vizsgálatok során értesült, és az orvosok úgy tervezték, nem sokkal a szülés után meg is műtik a gyermeket. Amikor azonban a kicsi megszületett, más súlyos problémákra is fény derült – írja a brit Yokshire Live oldala. Harrison bélrendszerében komoly fertőzés volt jelen, két jobb oldali tüdeje fejlődött ki, és nem volt lépe. Eleinte még lélegzett, de az állapota hamar romlani kezdett.

Kilenc nappal a születése után halt meg, egy nappal a tervezett műtét előtt.

Lesújtó tragédia, mindannyiunknak összetört a szíve. Gyönyörű kisfiú volt, de együtt maradunk, és családként támogatjuk egymást a nehéz időszakban

– fogalmazott a gyászoló kismama nővére, Hannah, aki most abban reménykedik, hogy elég adományt tud összegyűjteni a szülőknek egy méltó sírhelyre.