Yoda is részt vett a Trabant Expedíció környezetvédelmi akciójában

Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője harminc éve járja Trabanttal az országot; több, mint 200 utazáson vett részt, volt már Afrikában, és a Kaukázuson túl is. A csapat számára fontos szempont a természetvédelem és azért mindent meg is tesznek; ott segítenek ahol tudnak, most például Debrecen környékén.

Környezetvédelmi akciót szervezett a Trabant Expedíció Fotó: Olvasói

"A Trabant-expedíció sosem fordít kulcsot úgy, hogy abban humanitárius cselekedet ne lenne"

"A Trabant-expedíció nem egy önös benzinégetés, a Trabant Expedíció nem magamutogatás. A Trabant-expedíció sosem fordít kulcsot úgy, hogy abban humanitárius cselekedet, vagy természetvédelmi jócselekedet ne lenne" - magyarázta a Borsnak Csonti, aki a Föld napja alkalmából, illegális szemétlerakótelepeket számolt fel csapatával.

Kicsiknek is nagyoknak is izgalmas volt a rendezvény Fotó: Olvasói

"Újkori szélmalomharc"

"Illegális szemétlerakók regisztrálása volt a célja a Föld napján egy lelkes autós túrának Debrecen környékén" - kezdte a Trabant Expedíció vezetője.

Az eseményt a Trabant-expedició szervezte melynek a marketingjében sok helyen jelen van a múlt és jövő lovagiassága. Ennek szellemében idézték meg Don Quijote-t és Yoda mestert, mindkét idővonalat egy helyszínre a Hortobágyhoz közel eső Látóképi csárdához.