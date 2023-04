Törtek-zúztak a tüntetők a Karmelitánál

A szervezők nem jelentették be erőszakos, agresszív akciójukat előzetesen. A baloldal és Soros-hálózat ismét megvillantotta, hogy képes elmenni az erőszakos, trágár viselkedésig. Az akció keménymagja erőszakosan, a rendőrökkel szemben provokatívan viselkedett, kordonbontás címen rongált, és tört-zúzott – írja a Ripost.

Már a hétfő reggelt is egy törvénytelen, be nem jelentett tüntetéssel kezdték a Belügyminisztérium épületénél azok, akik állításuk szerint az „elnyomás” és a pedagógusok státustörvénye ellen demonstráltak. A reggeli akció szervezője Horgas Péter, a Soros-hálózathoz köthető baloldali aktivista volt.

A délutánra szintén Belügyminisztériumhoz meghirdetett tüntetésből végül pedig

erőszakos, be nem jelentett akció kerekedett, miután váratlanul a karmelita kolostorhoz irányították a tüntetőket, ahol ismét kordonbontásba és a rendőrök provokálásába kezdett a főként momentumosokból álló élcsapat.

A Momentum mellett a Párbeszéd, az MSZP országgyűlési képviselői és természetesen a rendőröket következetesen provokáló Hadházy Ákos is jelen volt.

A képeken és a videó felvételeken jól látszik, hogy a dollárbaloldal politikusai és aktivistái a agresszívan, egymást előre nyomva próbálnak áthatolni a felsorakozó rendőrökön, majd próbálják szétszedni az építési területet határoló kordon elemeit, ahol pedig ezt nem tudták megtenni, ott erőszakosan rángatni a kezdték azokat.

A baloldali akciót az LMP társelnöke is kemény kritikával illette. Ungár Péter szerint az akciózás nem a pedagógusok ügyéről szólt. – A tegnapi demonstrációnak mi köze volt a pedagógusokhoz? Milyen, az öncélon túlmutató üzenete volt? Milyen öncélon túlmutató üzenete volt egy végzős gimnazista lány fiatal korából adódó önreflexióhiányát felhasználni arra, hogy menő forradalmárnak tűnjünk? – tette fel a költői kérdést a politikus.

A tizenéves Pankotai Lilivel vitetnék el a balhét

A hétfői erőszakos, trágár akciót a tizenéves Pankotai Lili vezényletével hajtotta végre a baloldal. Ő volt az, aki a karmelita kolostorhoz irányította a belvárosi tüntetőket.

A trágárságáról elhíresült lány a napokban előadott a CEU-n és Brüsszelben is járt, ahol többek között Donáth Annával is találkozott.

A hétfői akción Karácsony Gergely társaságában kapták lencsevégre.

Pankotai Lili Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

A lány a tavaly októberi kormányellenes tüntetésen elmondott trágár beszédjéről híresült el. Felszólalásában kiállt a genderideológia mellett, többször bírálta azt is, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Továbbá saját iskoláját és tanárait szidalmazta. Pankotai trágár beszéde mellett a baloldali értelmiségek kiálltak, sőt a támogatást kifejezve még egy péniszt is rajzoltak Pankotai iskolájára.

A tinédzser ezután több nyilatkozatot adott a baloldali médiumoknak, amelyek piedesztálra emelték, az Emberség Erejével nevű Soros-féle szervezet pedig az Emberség 2023 díjra is jelölte.

A szintén Soros-hálózathoz tartozó TASZ-szal pedig beperelték iskoláját, amit időközben otthagyott, mert az iskola elhatárolódott a trágárságaitól.

Az őszi akció után Pankotai több más kormányellenes megmozduláson is megjelent. A közösségi médiás tevékenysége alapján a diáklány egyértelműen a Momentumhoz közeledik, folyamatosan az ő anyagaikat osztja meg, pár napja pedig EP-képviselőjüknél, Donáth Annánál járt kint Brüssszelben, ahol állításuk szerint egy projektmunkán dolgoztak.

Donáth azt írta a találkozóról, hogy Pankotai hozzáállása példa az egész generációja számára.

A tizenéves tüntetőlány "ügyének" újramelegítése is azt mutatja be, hogy a baloldali politikából teljesen hiányzik az igazi politikai ötlet.. Korábban is próbálkoztak hasonlóval, akkor egy szintén trágárkodó Nagy Blanka nevű diák lánnyal próbáltak hangulatot szítani az oktatásban. Míg Nagy Blanka inkább a DK-hoz állt közel, és Dobrev Klárával találkozgatott, Pankotai Lilit most a Momentum próbálja beszervezni.