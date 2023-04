Simet László 40 méter magasan sétál át a Duna felett: "Nem gondolok arra, hogy leeshetek!"

Cirkusztörténelmi artistaprodukcióval csatlakozik a Fővárosi Nagycirkusz a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiához és Budapest egyesítésének 150. évfordulójához a cirkusz világnapja alkalmából. Április 15-én a Duna felett kifeszített drótkötélen egyensúlyozva sétál át a folyó egyik partjáról a másikra 16 óra 30 perckor Simet László.

Az artista azonnal igent mondott a felkérésre

Az érdemes művész-kitüntetéssel is elismert artista Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója ötletét valósítja meg.

Simet László rendszeresen elkápráztatja a közönséget

Simet Lászlónak már fiatalon eszébe jutott, hogy milyen komoly attrakciónak számítana a folyó felett átsétálni, ezért örömmel mondott igent a felkérésre.

Rögtön kijelentettem, hogy egy olyan magasságot tartok célszerűnek meghatározni, ami még inkább emlékezetessé teszi a produkciót a közönség és a magam számára is.

- Így jött az elképzelés, hogy a drótkötelet 40 méteren, vagyis körülbelül egy tízemeletes ház magasságában feszítsék ki. Ilyen soha nem volt Magyarországon, és valószínűleg egy jó darabig nem is lesz – mondta a Borsnak az artista.

A magasdrótos artisták cirkuszi körülmények között jellemzően 6-10 méteren dolgoznak

A 40 méteres magasság ennek alapján valóban extrémnek számít. Kérdés, hogy a produkció bemutatásának szempontjából technikailag van-e a kettő között lényeges különbség.

A tervezett szám különleges nehézségét maga a Duna adja. A két daru közé kifeszítendő, 22 mm vastag drótkötél hossza 300 méter. Én általában 15 méterenként szoktam merevítőpontokat elhelyezni, de a hely adottságai csak 25 méterenként teszik ezt lehetővé. A vízen három uszály fog lehorgonyozni, melyekre A-betű alakban ereszkednek le a kötelek, ezeket artistanövendékek és tanárok húzzák majd. A magasság lépéstechnikailag nem módosítja a feladatomat, de pszichológiailag annál inkább

– szögezte le Simet.

A négy méteres magasság az én esetemben a vicc kategóriába tartozna, de a 40 méteres már számomra is kihívás. Ott már komoly fejmunkára van szükség. Túl sok mindenre nem gondolhatok odafenn, hiszen hatalmas koncentrációra lesz szükség, hogy a teljes lényem a kötélre fókuszáljon. Először felmegyek a kosárba, ott találkozom majd először a látvánnyal. Amikor elindulok, ahhoz lesz hasonlatos, mint amikor a lóra felteszik a szemellenzőt. Akkortól kezdve csak mi ketten létezünk majd: én és a drót

– jelentette ki a cirkuszművész, és hozzátette: 8 méteren teljesen máshogy működnek az ember izmai, mint negyvenen. Három labdával elvégre bárki képes zsonglőrködni, de ha egy fegyvert a művészre szegeznek, mondván, ha leesik egy labda, meghúzzák a ravaszt, lehet, hogy a legkiválóbb artistának is megremeg a keze.

Az egyedülálló mutatvány Fekete Péter ötlete

Simet László állítja: 63 évesen nemhogy nem kívánja befejezni aktív pályafutását, még sokkal nagyobb biztonságban érzi magát a magasságban, mint 20 esztendősen.

45 év tapasztalattal már akkora rutinra tettem szert, hogy lényegesen felkészültebb vagyok, mint egy ifjú titán. Ehhez a zsánerhez sok munka és tapasztalás szükséges.

- Tisztában vagyok vele, hogy lezuhanhatok, de ezzel az eshetőséggel mégsem számolok. Teljesen biztos vagyok magamban, a negatív gondolatokat kizárom– magyarázta László.

Az artista csak mosolygott a kérdésen, hogy vajon milyen speciális cipőt használ a produkció során.

Sokszor mondták már nekem, hogy biztos vájat vagy mágnes van a cipőm talpában, de igazság szerint egyik sem segítene sokat. A teljesen hétköznapi, jól bevált, bőrtalpú cipőt veszem fel majd aznap is! Persze egy kicsit begyantázom, hogy ne csússzon

- mosolyodott el a férfi.

Simet egyébként már többször is gondoskodott arról, hogy a magyar cirkuszművészet bekerüljön a világhírekbe. A londoni olimpia záróünnepségén a stadion felett sétált át 45 méteres magasságban, miközben Ed Sheeran a Wish You Were Here című slágert énekelte. A paralimpia záróünnepségén egy drótkötélen felmotorozott az épület tetejére.