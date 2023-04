Telefonon közölte családjával az idős úr: öngyilkos lesz a Liget téren

A rendőrök mentették meg azt a sátoraljaújhelyi férfit, aki végzetes lépésre szánta el magát. Az egész április 2-én hajnali 1 órakor kezdődött, amikor egy rokon kétségbeesetten tárcsázta a helyi rendőröket.

Éjjel futott be a hívás a helyi zsarukhoz: valaki öngyilkos akar lenni Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Azonnali segítségét kért egy 71 éves úrhoz, aki nem sokkal korábban egy búcsúlevelet is hátrahagyott, majd utána felhívta rokonát és közölte vele, hogy végzetes lépésre szánta el magát. A rendőrök azonnal akcióba lendültek és gyors adatgyűjtést követően rá is találtak az idős férfira Sátoraljaújhelyen, a Liget téren folyó Ronyva patak partján. A hős életmentőknek először sikerült megnyugtatniuk, majd le is tudták beszélni az idős férfit az öngyilkosságról.

Ekkor már a mentősök is a helyszínen voltak, akik ellátás céljából kórházba szállították – írja a Police oldala.