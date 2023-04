„A fájdalom éjszakája” – 2 holttestet találtak, 6 embert még keresnek az összeomlott lakóház alatt

Mint megírtuk, legalább öten megsérültek egy lakóház összeomlásának következtében Marseille központjában szombat éjjel. A hatóságok azt gyanítják, hogy a ház robbanás miatt dőlt romba.

Szombat éjjel omlott össze a lakóépület Fotó: MTI/AP

Most az MTI a helyi tűzoltóság közleménye alapján arról számolt be: eddig már két holttestet találtak a dél-franciaországi Marseille-ben összeomlott négyemeletes lakóház romjai alatt, legalább hat embert még mindig keresnek. A közlemény szerint az eltűntek között nincs gyerek. Benoit Payan, a város polgármestere leszögezte: továbbra is gőzerővel folynak a mentési munkálatok.

Ez az éjszaka a fájdalom éjszakája

– fogalmazott.

A lakóház szombat éjjel omlott össze, a hatóságok gyanúja szerint robbanás miatt, a mentési munkálatokat pedig nehezítette, hogy a ház összedőlését követően tűz keletkezett a romok alatt. A négyemeletes ház melletti két másik épület egyes részei szintén leomlottak. A katasztrófa hírére a helyszínre érkezett Gérald Darmanin belügyminiszter is.

Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren kifejezte együttérzését az érintettekkel és hozzátartozóikkal. Élisabeth Borne miniszterelnök szintén a Twitteren írt aggodalmáról és együttérzéséről.