Összefogott az ország: a MÁV és az ismert youtuber is beszállt az eltűnt családapa keresésébe

Mint arról a Bors is írt, már péntek óta kétségbeesve keresi családja a jól szituált, kétgyermekes családapát, a 49 éves Nékám István Zoltánt. Mint megírtuk, a férfinek igencsak rejtélyes módon veszett nyoma: reggel még kedves öleléssel elköszönt szeretett feleségétől, majd vonattal indult volna munkába.

Egyelőre az sem biztos, hogy István felszállt a vonatra, így a MÁV kamerafelvételekkel segíti a keresést - Fotó: YouTube

A Nyugati pályaudvarra viszont már nem érkezett meg, családja és a rendőrök pedig azóta is keresik.

- Kérem, aki tud, segítsen! Reggel a 6.14-kor induló vonattal indult el Dorogról a Nyugati pályaudvar felé, de a munkahelyére nem érkezett meg - írta az asszony.

A családapáért azóta az egész ország összefogott, több ezren, köztük túrázók is megosztották a feleség posztját, a MÁV pedig szintén azonnali segítségnyújtást ajánlott fel. Ugyanis egyelőre az sem biztos, hogy a férfi vonatra szállt:

- Nékám István eltűnésével kapcsolatban nemrég hívta a családot a MÁV Kommunikációs Igazgatóság PR és Sajtókapcsolatokért felelős osztályvezetője, hogy a kért felvételeket még ma este a Dorogi Rendőrkapitányságra viszik, a további felvételeket pedig holnap reggelre ígérték

- írták egy eltűntek keresésével foglalkozó csoportban.

A keresésbe továbbá egy híres youtuber, a több tízezres követőtáborral rendelkező Hercules is beszállt, aki egy videójában kérte: fogjanak össze az emberek és mindenki segítsen István keresésében:

- Nagyon szépen kérlek, most ne lapozz tovább, mert ez egy nagyon fontos videó. Köszönöm mindenkinek, aki segít, fogjunk össze és találjuk meg - hangsúlyozza a videóban a youtuber, aki videójában személyleírást is ad a férfiről, ezen kívül a család elérhetőségét is megemlíti, ha valaki esetleg felismerné Istvánt.

Korábban a túrázók is beszálltak a férfi keresésébe a mobiladatai közzététele után - azt is elképzelhetőnek tartották, hogy a gyakorlott túrázó napok óta bolyong a dunántúli hegyek között...